Кларксон, Мэй и Хаммонд сняли спецсерию автошоу The Grand Tour: Seamen о путешествии на лодках по Меконгу [трейлер]
В сравнении автомобильных сериалов Top Gear и The Grand Tour с огромным отрывом выигрывает последний, причем не только благодаря харизме ведущих (хотя их вклад просто невозможно не учитывать), но и из-за умения команды бросать самим себе необычные и зрелищные вызовы.
В этот раз после завершения третьего сезона и перед началом четвертого Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд отправились в путешествие по крупнейшей реке полуострова Индокитай Меконгу, используя в качестве средства передвижения не привычные автомобили, а лодки.
При этом в полном соответствии с соревновательным духом и обычаями автошоу, каждому из ведущих достался свой вариант, наиболее подходящий под его характер: патрульный катер для Кларксона, скоростная модель для Хаммонда и деревянная классика для Мэя.
Специальная серия получила название The Grand Tour: Seamen, она выйдет на стриминговом сервиса Amazon Prime 13 декабря 2019 года. Следующий полноценный сезон основного шоу про автомобили The Grand Tour ожидается в начале 2020 года.
Источник: The Grand Tour