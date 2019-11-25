Кларксон, Мэй и Хаммонд сняли спецсерию автошоу The Grand Tour: Seamen о путешествии на лодках по Меконгу [трейлер]

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В сравнении автомобильных сериалов Top Gear и The Grand Tour с огромным отрывом выигрывает последний, причем не только благодаря харизме ведущих (хотя их вклад просто невозможно не учитывать), но и из-за умения команды бросать самим себе необычные и зрелищные вызовы.

В этот раз после завершения третьего сезона и перед началом четвертого Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд отправились в путешествие по крупнейшей реке полуострова Индокитай Меконгу, используя в качестве средства передвижения не привычные автомобили, а лодки.

При этом в полном соответствии с соревновательным духом и обычаями автошоу, каждому из ведущих достался свой вариант, наиболее подходящий под его характер: патрульный катер для Кларксона, скоростная модель для Хаммонда и деревянная классика для Мэя.

Специальная серия получила название The Grand Tour: Seamen, она выйдет на стриминговом сервиса Amazon Prime 13 декабря 2019 года. Следующий полноценный сезон основного шоу про автомобили The Grand Tour ожидается в начале 2020 года.

Источник: The Grand Tour