NASA теперь планирует пересадить астронавтов с российских “Союзов” на корабли SpaceX и Boeing в середине 2019 года

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Американское аэрокосмическое агентство NASA не планирует после 2019 года покупать у “Роскосмоса” места на кораблях “Союз” для доставки астронавтов на МКС на орбиту Земли. Об этом заявил представитель агентства NASA Кирк Ширман на конференции, посвященной предстоящему пуску к МКС корабля Dragon компании SpaceX.

“Сейчас мы не обсуждаем с Россией покупку дополнительных полетов”, – сказал представитель агентства NASA.

По его словам, в распоряжении NASA есть места для полета американских астронавтов на “Союзах” до первой половины 2019 года.

“Наша уверенность в сроках запуска SpaceX и Boeing экипажей на коммерческих пилотируемых кораблях растет”, – отметил Ширман.

Вместе с тем, он добавил, что не исключает покупку дополнительных мест на “Союзах” в случае, если создаваемые компаниями SpaceX и Boeing корабли не будут готовы в срок.

Напомним, что ранее в NASA говорили, что не собираются продлевать контракт с Роскосмосом на доставку астронавтов к МКС после 2018 года.

Источник: УНИАН