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Netflix выпустит сериал The Witcher: Blood Origin — приквел о первых ведьмаках

Netflix выпустит сериал The Witcher: Blood Origin — приквел о первых ведьмаках

Netflix выпустит сериал The Witcher: Blood Origin — приквел о первых ведьмаках


Стриминговый сервис Netflix сегодня весьма неожиданно анонсировал съемки нового фэнтези-сериала по вселенной «Ведьмака» Анджея Сапковского — The Witcher: Blood Origin / «Ведьмак: Кровное происхождение». Это будет приквел: действие в нем развернется за 1200 лет до истории Геральта и расскажет об эпохе Сопряжения сфер — магическом катаклизме, в результате которого в  Неверлэнд проникли монстры и появились профессиональные охотники на них — мутанты-ведьмаки.

The Witcher: Blood Origin будет состоять из шести эпизодов, над которыми совместно работают шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрик и ирландский музыкант и телевизионный сценарист Деклан де Барра (он исполнил композиции в трех сериях «Ведьмака» и написал сценарий к одному эпизоду). Именно де Барра займет кресло шоураннера, тогда как Хиссрик станет исполнительным продюсером шоу. Польский писатель Анджей Сапковский также участвует в проекте в роли творческого консультанта.

Пока что у сериала нет даты релиза, и когда именно начнется полноценное производство, также неизвестно.

Съемки второго сезона «Ведьмака», для которого Netflix серьезно увеличил бюджет и привлек легендарную студию Industrial Light & Magic, должны возобновиться в августе 2020 года. Также в работе у Netflix сейчас находится анимационный фильм во вселенной The Witcher: Nightmare of the Wolf («Ведьмак: Кошмар Волка»), которым занимаются соавторы «Легенды о Корре».

Источник: The Verge

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