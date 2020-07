Netflix выпустит сериал The Witcher: Blood Origin — приквел о первых ведьмаках

Стриминговый сервис Netflix сегодня весьма неожиданно анонсировал съемки нового фэнтези-сериала по вселенной «Ведьмака» Анджея Сапковского — The Witcher: Blood Origin / «Ведьмак: Кровное происхождение». Это будет приквел: действие в нем развернется за 1200 лет до истории Геральта и расскажет об эпохе Сопряжения сфер — магическом катаклизме, в результате которого в Неверлэнд проникли монстры и появились профессиональные охотники на них — мутанты-ведьмаки.

The Witcher: Blood Origin будет состоять из шести эпизодов, над которыми совместно работают шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрик и ирландский музыкант и телевизионный сценарист Деклан де Барра (он исполнил композиции в трех сериях «Ведьмака» и написал сценарий к одному эпизоду). Именно де Барра займет кресло шоураннера, тогда как Хиссрик станет исполнительным продюсером шоу. Польский писатель Анджей Сапковский также участвует в проекте в роли творческого консультанта.

Ever wondered how the first Witcher came to be?

Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part, live action The Witcher spinoff series, set in the 1200 years prior to its story. Brought to you by Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich. https://t.co/He0LIILHbv

