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После короткого тизера, компания Sony Pictures опубликовала первый полноценный трейлер мультфильма The Angry Birds Movie 2 / «Angry Birds в кино 2» от компании Rovio Animation. В этот раз непримиримым врагам в лице «сердитых птиц» и «зеленых свиней» придется объединить свои усилия перед лицом новой угрозы.

Сценарий второй части анимационной части франшизы написал Питер Экерман, в качестве режиссера выступил Туроп ван Орман, которые полностью заменили старую креативную команду в составе Джона Витти, Клея Кейтиса и Фергала Рейли. А вот актеры озвучания остались прежними, так что англоязычные фанаты первой части услышат все тех же Джейсона Судейкиса (Ред), Джоша Гэда (Чак), Дэнни Макбрайда (Бомб), Билла Хейдера (Леонард), Питера Динклэйджа (Могучий Орёл), Ники Минаж (Стелла) и других.





Премьера мультфильма The Angry Birds Movie 2 / «Angry Birds в кино 2» состоится 16 августа 2019 года.

Источник: Sony Pictures