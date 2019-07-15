Первый трейлер приключенческого боевика «Kingʼs man: Начало»

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Кинокомпания 20th Century Fox сегодня опубликовала первый трейлер грядущего приключенческого боевика «King’s Man: Начало», который является приквелом к предыдущим картинам «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо».

Сюжет новой части развернется в период Первой мировой войны и расскажет о зарождении частной секретной шпионской организации Kingsman, на которую работали герои предыдущих фильмов.

Трейлер на английском:

В ролике можно увидеть Григория Распутина, Мату Хари, Гаврилу Принципа, эрцгерцога Франца Фердинанда и других исторических фигур.

Режиссером «King’s Man: Начало» выступил все тот же Мэттью Вон, который поставил два предыдущих фильма серии Kingsman. Главные роли исполнили Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Харрис Дикинсон («Траст»). Также в фильме можно будет увидеть Джемму Артертон («Квант милосердия»), Аарона Тейлора-Джонсона («Под покровом ночи») и Мэттью Гуда («Первая дочь»).

В украинский прокат «Kingʼs man: Начало» выйдет 13 февраля 2020 года.