Первый трейлер зомби-боевика «Армия мертвецов» / «Army of the Dead» Зака Снайдера (премьера на Netflix — 21 мая 2021 года)

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Оказывается, Зак Снайдер занимается не только режиссерской версией «Лиги справедливости» и скоро мы увидим очередной боевик его авторства под названием «Армия мертвецов» / Army of the Dead. Зак выступил как автор идеи и режиссер, а работа над картиной с перерывами идет более десяти лет.

Сюжет не слишком типичен для жанра зомби-хоррора — здесь герои не просто спасаются от толп зомби, а пытаются осуществить крупное ограбление в Лас-Вегасе (правда не совсем понятно, зачем им деньги в постапокалиптическом мире…).

Заку Снайдеру удалось собрать неплохой, хоть и не самый известный актерский состав. В результате в картине появятся Дэйв Батиста («Стражи Галактики»), Элла Пернелл («Дом странных детей Мисс Перегрин»), Ана де ла Регера («Ковбои против пришельцев»), Гаррет Диллахант («Бойтесь ходячих мертвецов») и другие.

Премьера фильма состоится 21 мая 2021 года на стриминговой платформе Netflix.

Источник: Netflix