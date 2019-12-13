Райан Рейнольдс: зрители имеют право смотреть фильмы на чем угодно





В начале декабря Мартин Скорсезе, говоря о форматах для просмотра кино, попросил зрителей не включать его картины на смартфонах. Тогда он допустил, что для этого может подойти разве что большой iPad, а также отметил, что попросту не знает, как снять фильм, пригодный для просмотра на телефоне.

Однако согласны со Скорсезе не все — в частности, Райан Рейнольдс, сыгравший главную роль в боевике 6 Underground от Майкла Бэя для Netflix.

«У вас должна быть возможность смотреть что вам угодно и на чем угодно. Как уж есть», — указал актер.

Что касается самого Майкла Бэя, то он тоже не хочет, чтобы его фильмы смотрели на телефонах. Если у потенциального зрителя нет возможности посмотреть их в кинотеатре, то он советует выбирать телевизор с поддержкой HDR. Режиссер также отметил, что в просмотре кино на телевизорах нет ничего зазорного:

«Знаете, большая часть членов Академии [кинематографических искусств] перед голосованием [за фильмы, претендующие на «Оскар»] смотрит [их] именно на телевизорах».

Источник: DTF