Сериал The Last of Us от HBO: Педро Паскаль получил роль Джоэла, а Элли сыграет Белла Рамзи

Горячо ожидаемый многими сериал по The Last of Us от HBO формирует актерский состав, и вот стало известно о назначении первых актеров — в каст вошли Педро Паскаль и Белла Рамзи. Изначально об этом сообщили крупные профильные издания Deadline и THR, а затем творческий директор The Last of Us Нил Дракманн в твиттере подтвердил назначение актеров на главные роли.

Педро Паскаль, известный по «Мандалорцу» и « Игре престолов» исполнит роль контрабандиста Джоэла Миллера. Также в грядущей экранизации появится Белла Рамзи, которая больше всего известна по роли Лианны Мормонт в «Игре престолов». Она получила роль Элли, 14-летней девочки с врожденным иммунитетом к вирусу.

Сценарий телеадаптации готовят Крэйг Мейзин («Чернобыль») и Нил Дракманн (геймдиректор оригинальной игры Naughty Dog). Они также будут продюсировать проект. В основу сюжета будут положены только события из первой части серии. Зрителям расскажут историю двух героев — контрабандиста Джоэла и подростка Элли, которые путешествуют по постапокалиптическому миру, разрушенном эпидемией (пандемия неизвестного вируса превратила большую часть населения Земли в мутировавших зомби), сталкиваясь с разнообразными препятствиями и приключениями.

Когда планируют начать съемки, пока что неизвестно.