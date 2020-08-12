Steam: «Осенний фестиваль игр» пройдет с 7 по 13 октября, уже через неделю откроется прием заявок

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Сервис Steam объявил даты проведения «Осеннего фестиваля игр», в рамках которого разработчики смогут представить демоверсии своих игр широкой аудитории. Фестиваль пройдет с 7 по 13 октября 2020 года, а уже через неделю можно будет подать заявку на участие.

Так же, как и во время «Летнего фестиваля игр», у разработчиков игр будет возможность принять участие в дополнительных мероприятиях, включая прямые трансляции и сессии вопросов и ответов с разработчиками. На осенний фестиваль можно заявлять демоверсии игр, выход которых планируется в период с 13 октября 2020 года до 1 мая 2021 года.

Чтобы подготовиться к участию в фестивале, необходимо начать готовить демоверсию, подготовить страницу будущей игры в магазине и подать соответствующую заявку с 19 до 26 августа 2020 года.

Напомним, что на «Летнем фестивале игр» разработчики из 65 стран представили более 900 демоверсий новых игр.

Источник: Steam