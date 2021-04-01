Tesla Autopilot упорно пытался справиться с сумасшедшим вьетнамским трафиком, но в итоге потерпел фиаско [Видео]





Вьетнамский трафик оказался не по зубам знаменитому автопилоту Tesla.

Google второй год подряд отказался отмечать День смеха, а оригинальных шуток с каждым годом все меньше, поэтому в честь первого апреля для поднятия настроения предлагаем забавный ролик, где показаны смелые попытки Tesla Autopilot проехать по одной из оживленных улиц вьетнамского Хошимина с плотным потоком машин и хаотично маневрирующими между ними мотоциклами. Собственно, вот это видео, которое записал и выложил владелец Tesla Model X:

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Автопилот предпринял несколько героических попыток и даже сумел немного продвинутся вперед, разогнавшись до скорости 6 км/ч (3,7 миль в час) и приблизившись к движущемуся впереди автомобилю. Но по мере нарастания интенсивности движения и скопления мотоциклов в ограниченном пространстве между Model X и автомобилем спереди автопилоту становилось все труднее и в конечном итоге он сдался, вернув управление водителю. Хаотичное перемещение мотоциклов можно увидеть в визуализациях Model X — система выдала несколько предупреждений, когда мотоциклы проехали всего в нескольких сантиметрах от внедорожника.

С точки зрения безопасности этот ролик характеризует продвинутую систему помощи водителя Tesla Autopilot с положительной стороны — лучше вовремя осознать беспомощность и передать управление водителю. С другой стороны, этот пример как нельзя лучше демонстрирует неспособность Tesla Autopilot в его нынешнем состоянии управлять автомобилем в сложных условиях, и ставит под вопрос его целесообразность для рынков вроде Индии и Вьетнама (да и для Украины тоже), которые славятся весьма оживленным трафиком.

Справедливости ради, с октября 2020 года Tesla тестирует с ограниченным числом участников следующее крупное обновление Full Self-Driving (FSD), призванное прокачать Autopilot с нынешнего второго до наивысшего пятого уровня, тем самым обеспечив автомобилям компании давно обещанную возможность передвигаться самостоятельно без какой-либо помощи водителя. За месяцы тестирования Tesla выпустила несколько апдейтов FSD — в конце 2020 года один из тестеровщиков на своей Model 3 с FSD совершил почти полностью автономную поездку из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. В прошлом месяце компания расширила программу, которая пока ограничена только США, до 2000 участников. Следующий крупный релиз запланирован на этот месяц. Буквально на днях в сети выложили свежее видео, позволяющее наглядно оценить как новейшая версия Autopilot FSD воспринимает окружающий мир и ориентируется на дороге.