Третий «Ведьмак» продолжает ставить рекорды в Steam — взят рубеж в 100 тыс. одновременных игроков





Игры о Ведьмаке Геральте из Ривии польской студии CD Projekt RED продолжают бить рекорды по количеству одновременных игроков в Steam. Как свидетельствует статистика Steam Charts, 1 января заключительная часть трилогии The Witcher 3: Wild Hunt / «Ведьмак 3: Дикая Охота» преодолела знаковый рубеж в 100 тыс. одновременно играющих пользователей. Это лучший результат за все время, что весьма необычно, учитывая, что с момента релиза прошло 4,5 года.

Как мы уже отмечали, выход «Ведьмака» на Netflix всколыхнул интерес аудитории к играм CD Projekt RED. Также этому поспособствовало и то, что накануне на всю франшизу CD Projekt RED действовали огромные скидки в Steam. Ну и праздничные выходные. Совокупность всех этих факторов и привела к такому результату.

К слову, адаптация Netflix не только помогла великолепной серии игр CD Projekt RED стать еще успешнее, хотя к самим играм она никакого отношения не имеет, вверх также пошли продажи книг Сапковского. На фоне успеха шоу книги из серии Анджея Сапковского в последнюю неделю 2019 года впервые попали в топ-20 самых продаваемых на Amazon.

В июне CD Projekt RED рапортовала о преодолении рубежа в 20 млн копий для «Дикой Охоты» и 40 млн проданных копий для всей серии. Интересно было бы узнать обновленную статистику. В том, что в будущем нас ждет «Ведьмак 4» никто не сомневался еще до выхода адаптации Netflix, но теперь у разработчиков есть хороший стимул ускориться.

Что касается сериала, шоу уже продлили на второй сезон, его съемки начнутся в феврале, но сроки выхода пока неизвестны.

Источник: pcgamer