В Epic Games Store бесплатно раздают игру Grand Theft Auto V: Premium Edition (из-за наплыва желающих сайт «упал»)

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На этой неделе в традиционной раздаче игр в магазине Epic Games Store фигурировала некая «Загадочная игра», имя которой обещали раскрыть ровно в 18:00. По упорно ходящим в сети слухам, за этим обозначением скрывается GTA:V.

Как оказалось, слухи не врали — Epic Games Store действительно решил подарить пользователям игру Grand Theft Auto V: Premium Edition, которая в обычное время стоит 629 грн.

Забрать ее можно по следующей ссылке. Бесплатная раздача закончится 21.05.2020 в 18:00.

В издание Grand Theft Auto V: Premium Edition входят сюжетный режим Grand Theft Auto V, бесплатный доступ к многопользовательскому открытому миру Grand Theft Auto Online и все ранее выпущенные материалы и обновления, в том числе «Ограбление «Судный день», «Торговля оружием», «Контрабандисты», «Байкеры» и многое другое. Также игрок получит стартовый набор «Преступная организация», который позволит максимально быстро основать собственную криминальную империю в GTA Online.

Напомним, что при получении бесплатных игр в Epic Games Store магазин будет требовать обязательного включения двухфакторной аутентификации.

P.S. Как вы уже наверняка заметили, из-за наплыва любителей бесплатного легального контента сайт Epic Games Store временно испытывает трудности с загрузкой. Но так как раздача продлится целую неделю, переживать об этом не стоит.

Источник: Epic Games Store