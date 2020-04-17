В ответ на просьбы учителей Netflix бесплатно выложил несколько документальных фильмов образовательного характера на своем youtube-канале

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Стриминговый сервис Netflix выложил на собственном youtube-канале полные версии документальных фильмов и сериалов в ответ на многочисленные запросы учителей, которые хотели использовать данный контент в образовательных целях. Ранее сервис использовал свой канал на Youtube исключительно для трейлеров и других видео короткого формата. В свою очередь, учителя и раньше могли использовать материалы Netflix для обучения школьников и студентов, однако это происходило по достаточной сложной процедуре.

В частности, транслировать такие видео разрешалось только в школьных аудиториях и только определенное количество раз. Теперь же эти документальные фильмы может свободно смотреть любой желающий у себя дома, на любом подходящем устройстве, включая планшеты, ноутбуки, ПК и смарт-телевизоры.

Полный список доступного контента выглядит следующим образом, найти и посмотреть его можно здесь:

В описании к каждому видео добавлены ссылки на образовательные ресурсы, которые можно загрузить для более глубокого изучения темы. Более того, в Netflix отметили, что проведут несколько Q&A-сессий с создателями данных фильмов, чтобы студенты смогли узнать интересные детали об интересующих их темах.

В данный момент фильмы представлены в оригинальной озвучке на английском языке, но чуть позже сервис обещает добавить субтитры на нескольких дополнительных языках.

Напомним, что недавно Netflix обновил функции родительского контроля, теперь свой профиль можно защитить PIN-кодом, а в детском — ограничить просмотр взрослого контента и конкретных фильмов/сериалов.

Источник: Netflix