В Steam вышел необычный «авиационный экшн» Project Wingman с поддержкой VR [трейлер]





Если вы любите авиасимуляторы попроще (а в GTA предпочитаете не ездить на машинах, а летать на самолетах), то новая игра Project Wingman от небольшой австралийской геймстудии Sector D2 скорее всего создана для вас.

Разработчики Project Wingman описывают его как «экшен с боевыми полетами» в условиях альтернативной истории Земли. Благодаря такому подходу авторы не стали ограничивать себя реальными странами, самолетами и оружием, так что помимо знакомых территорий, реальных самолетов AV-8B Harrier, F-15 Eagle, F-4 Phantom и привычных пушек и ракет в игре можно встретить куда более экзотические варианты. К примеру, пилоты могут использовать рельсотроны и геотермальное оружие, а в качестве оппонентов игра предложит огромные летающие крепости и громадных наземных роботов.

Создатели игры обещают увлекательную одиночную кампанию, 20 самолетов, 40 видов оружия, а также поддержку периферийных устройств HOTAS (DirectInput) и шлемов виртуальной реальности. В последнем случае игроки «перемещается» в кабину военного самолета, что способствует лучшему погружению в амтосферу боя.

Стоимость игры Project Wingman на платформе Steam составляет всего 329 грн.

Источник: Polygon