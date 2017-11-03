Всемирная метеорологическая организация предупредила о возможной климатической катастрофе до конца века

По данным Всемирной метеорологической организации, в период с 2015 по 2016 годы содержание углекислого газа в атмосфере превысило все предыдущие показатели за последние 800 тысяч лет. Эти данные свидетельствуют, что без решительных мер по сокращению эмиссии катастрофическое по своим последствиям изменение температуры ожидает нас до конца этого века, утверждает Петтери Таалас, глава ВМО.

Согласно докладу, на 2016 год концентрация СО2 составила 403,3 миллионных долей, что на 3,3 миллионных долей больше, чем год назад. Этот рост на 50% превышает средний показатель за последнее десятилетие. За прошлые 70 лет углерод в атмосфере накапливается почти в 100 раз быстрее, чем в конце последнего ледникового периода.

Насколько может определить научное сообщество, такие резкие перемены в уровне СО2 до сих пор никогда не происходили. Они «обладают потенциалом запустить непредсказуемые изменения в климатической системе», которые могут привести к «серьезным экологическим и экономическим потрясениям», говорится в докладе ВМО.

В последний раз атмосфера Земли была так же насыщена углекислым газом 4 млн лет назад, во время плиоцена. Климат тогда был на 2 — 3°C теплее, чем сегодня, а ледяные покровы Гренландии и Западной Антарктики полностью растаяли, увеличив уровень мирового океана на 10 — 20 метров, по сравнению с нынешним уровнем.

Помимо этого, в докладе указывается, что концентрация метана – парникового газа с большим краткосрочным потенциалом, чем СО2 – также продолжает быстро расти, особенно в тропических зонах. Этот феномен климатологи пока не могут объяснить. Некоторые из них опасаются, что это может быть свидетельством «петли обратной связи», когда повышенный уровень метана нагревает воздух и вызывает еще больший выброс метана.

«Этого Парижское соглашение не могло предусмотреть, — говорит Юан Нисбет, климатолог из Лондонского университета. — Углеродные изотопы в метане указывают на то, что этот рост не вызван ископаемым топливом. Мы не понимаем, почему метан повышается. Это может быть ответной реакцией климатических изменений. И это очень беспокоит».

По мнению ряда экспертов, глобальное изменение климата сдержать не удастся, даже если условия Парижского соглашения будут выполнены. Единственный возможный сценарий — разумное сокращение роста экономики и уменьшение объемов производства.

Источник: hightech.fm