Вышел финальный трейлер супергеройского фильма SHAZAM! / «Шазам!» от DC Comics

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Киностудия Warner Bros. выложила финальный трейлер супергеройского фильма SHAZAM! / «Шазам!» от DC Comics, ориентированного в первую очередь на подростковую аудиторию.

По сюжету, подросток Билли Бэтсон (Эшер Энжел) получает от доброго волшебника возможность превращаться во взрослого супергероя с именем Шазам (Закари Ливай), стоит ему произнести магическое слово «Шазам!» (для обратной трансформации следует еще раз произнести то же слово). Помимо разницы в физических размерах (взрослый мужчина сам по себе может гораздо больше, чем подросток), Шазам обладает силой шести мифологических персонажей.

В частности, он получает мудрость Соломона (Solomon), силу Геракла (Hercules), стойкость Атласа (Atlas), мощь Зевса (Zeus), смелость Ахиллеса (Achilles) и скорость Меркурия (Mercury). Собственно, его имя и представляет собой акроним из первых букв имен шести персонажей — SHAZAM.

Сценарий к фильму написали Генри Гейден и Даррен Лемке, режиссером выступил Дэвид Ф. Сандберг («Проклятие Аннабель: Зарождение зла»). Помимо Эшера Энжела и Закари Ливая, в фильме снялись Марк Стронг (Kingsman), Джек Дилан Грейзер («Оно»), Джимон Хонсу («Аквамен») и другие.

Премьера фильма SHAZAM! / «Шазам!» состоится ровно через месяц, 5 апреля 2019 года.

Источник: Warner Bros.