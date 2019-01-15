Вышел первый трейлер 26-го сезона автошоу Top Gear, который станет последним для Мэтта ЛеБлана

Компания BBC опубликовала первый трейлер 26-го сезона автошоу Top Gear, который станет последним для ведущих Мэтта ЛеБлана и Рори Рида. Дату выхода первой серии пока не анонсировали, но с учетом того, что предыдущий сезон стартовал 25 февраля 2018 года, а следующий 27-ий сезон уже анонсирован на конец текущего года, премьера не задержится слишком долго.

После того, как спустя четыре сезона Мэтт ЛеБлан объявил об уходе из автошоу Top Gear, продюсеры убрали заодно и Рори Рида (его перевели в дополнительное шоу Extra Gear), заменив их парой новых ведущих. Новыми ведущими станут «старожил» Крис Харрис, комик Падди Макгиннесс и бывший игрок в крикет Эндрю Флинтофф.

Напомним, что после скандального ухода Кларксона, Мэя и Хаммонда в 2015 году, Мэтт ЛеБлан стал одним из шести соведущих Top Gear вместе с Крисом Эвансом, Крисом Харрисом, Рори Ридом, Сабиной Шмиц и Эдди Джорданом. После первого сезона из-за катастрофического сокращения аудитории из шоу ушел Крис Эванс и Мэтт ЛеБлан вышел на первый план, практически в одиночку удержав программу на плаву.

Источник: Top Gear