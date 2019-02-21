«Winter is coming»: Первый тизер-трейлер мультфильма The Angry Birds Movie 2 / «Angry Birds в кино 2»

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Киностудия Sony Pictures выложила первый тизер-трейлер полнометражного мультфильма The Angry Birds Movie 2 / «Angry Birds в кино 2» от компании Rovio Animation. Судя по ролику, в продолжении истории «сердитых птиц» создатели проекта решили разнообразить сеттинг райского тропического острова, добавив в этот коктейль немного льда.

Автором сценария выступил Питер Экерман, а в качестве режиссера задейстовали Туропа ван Ормана, таким образом студия решила использовать новую креативную команду (первую часть создавали Джон Витти, Клей Кейтис и Фергал Рейли).

К счастью, актеры озвучания остались прежними, так что фанаты первой части не будут испытывать негативные чувства по поводу замены состава. Напомним, что главных героев озвучили Джейсон Судейкис (Ред), Джош Гэд (Чак), Дэнни Макбрайд (Бомб), Билл Хейдер (Леонард), Питер Динклэйдж (Могучий Орёл), Ники Минаж (Стелла) и другие.

Премьера мультфильма The Angry Birds Movie 2 / «Angry Birds в кино 2» состоится 16 августа 2019 года.

Источник: Sony Pictures