Conseguirá ChatGPT su propio iPhone? Un ex diseñador de Apple se une a OpenAI con un acuerdo de 6.500 millones de dólares

OpenAI adquirido la startup io del ex diseñador de Apple por 6.500 millones de dólares, mientras que el propio Jony Ive asumirá ahora un papel de liderazgo en el negocio creativo y de diseño de la compañía de IA.

Hace tiempo que se rumorea que Ive y el CEO de OpenAI, Sam Altman, están creando un dispositivo de nueva generación para la IAy el nuevo acuerdo no ha hecho sino confirmarlas. Hay que señalar que el equipo se enfrenta a una tarea difícil, ya que los desarrollos anteriores de terceras empresas no han tenido éxito — recordar el problemático Pin AI, que originalmente fue Humane promocionado como un asesino de smartphonespero finalmente cerró la producción y vendió los activos restantes a HP (Por cierto, Altman estuvo entre los inversores iniciales de Humane).

Según WSJHace unos dos años que se trabaja en el nuevo dispositivo de Altman-Iva, y todos los detalles son confidenciales. Algunas fuentes afirman que entre los posibles productos que se barajan figuran auriculares y dispositivos con cámara similares a los smartphones.

Ive, que fue responsable del diseño del iPod, el iPhone, el iPad y el MacBook Air y ayudó a crear la nueva sede de Apple en Cupertino, llamada Apple Park, dejó la empresa en 2019 y fundó su propia empresa de diseño LoveFromque ha trabajado en proyectos para Christie’s, Airbnb y Ferrari. En el sitio web de la empresa figura el diseñador Mark Newson como uno de los fundadores, pero no se menciona a qué se dedica la empresa ni tampoco io.

La plantilla de io, formada por unos 55 ingenieros, científicos, investigadores, físicos y especialistas en desarrollo de productos, pasará a formar parte de OpenAI, mientras que LoveFrom seguirá funcionando de forma independiente — mantendrá al desarrollador de ChatGPT entre sus clientes y, supuestamente, obtendrá su propia participación en él (se espera que el acuerdo se cierre este verano, tras la aprobación de los reguladores)

«Cada vez tengo más la sensación de que todo lo que he aprendido en los últimos 30 años me ha llevado a este momento», — He dicho en el declaraciónmientras que Altman dijo que espera que el nuevo equipo sea capaz de «aportar algo del espíritu creativo que experimentó por primera vez con un ordenador Apple hace 30 años».

OpenAI pagará sólo 5.000 millones de dólares por la operación, puesto que ya posee el 23% de io. La adquisición es, sin duda, la mayor en la historia de ChatGPT, tras haber adquirido anteriormente la herramienta de codificación basada en inteligencia artificial Windsurf por 3.000 millones de dólares y la empresa de bases de datos analíticas Rockset por una suma no revelada.

Los primeros dispositivos tras la adquisición se lanzarán en 2026, pero Altman aclara que no pretenden destruir al iPhone.

«Igual que el smartphone no hizo desaparecer los portátiles, nuestro primer producto no hará desaparecer los smartphones», — dijo en un comentario Bloomberg. «Esto es algo completamente nuevo… Johnny me regaló hace poco uno de los dispositivos prototipo para que me lo llevara a casa y pudiera vivir con él. Creo que es la pieza de tecnología más genial que el mundo haya visto».