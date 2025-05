Google йде у Голлівуд — компанія створила підрозділ фільмів та ТБ 100 Zeros

Google уклала угоду щодо багаторічного партнерства з Range Media Partners та запустила підрозділ фільмів і телепередач 100 Zeros.

Видання Business Insider повідомляє, що нова ініціатива має визначити проєкти, які Google зможе фінансувати або створювати. Раніше пошуковий гігант інвестував певну суму у фільм жахів 2024 року «Зозуля», де 100 Zeros вказаний серед продюсерів. Google має намір скористатися цією можливістю для просування своїх послуг серед нової аудиторії.

У квітні Google разом з Range Media оголосили про нову програму AI On Screen для фінансування короткометражних фільмів, що досліджують взаємозв’язок між людьми та штучним інтелектом. Тоді Google казав, що деякі з цих фільмів можуть стати повнометражними. У дописі в X Google уточнює формат 100 Zeros:

This is not a new studio, it’s an initiative driven by our Platforms & Devices team which includes Android. We’re working with Range to assist the creative community in integrating cutting-edge technologies and platforms, like XR and AI, into their filmmaking.

— News from Google (@NewsFromGoogle) May 5, 2025