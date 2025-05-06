Google йде у Голлівуд — компанія створила підрозділ фільмів та ТБ 100 Zeros

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Google уклала угоду щодо багаторічного партнерства з Range Media Partners та запустила підрозділ фільмів і телепередач 100 Zeros.

Видання Business Insider повідомляє, що нова ініціатива має визначити проєкти, які Google зможе фінансувати або створювати. Раніше пошуковий гігант інвестував певну суму у фільм жахів 2024 року «Зозуля», де 100 Zeros вказаний серед продюсерів. Google має намір скористатися цією можливістю для просування своїх послуг серед нової аудиторії.

«Завдяки нашому постійному партнерству з Range ми прагнемо співпрацювати з голлівудською творчою спільнотою вдумливо та продуктивно, дотримуючись нашого постійного зобов’язання відповідально підтримувати творче самовираження та досліджувати можливості технологій через розповідь історій», — розповів виданню речник Google.

У квітні Google разом з Range Media оголосили про нову програму AI On Screen для фінансування короткометражних фільмів, що досліджують взаємозв’язок між людьми та штучним інтелектом. Тоді Google казав, що деякі з цих фільмів можуть стати повнометражними. У дописі в X Google уточнює формат 100 Zeros:

This is not a new studio, it’s an initiative driven by our Platforms & Devices team which includes Android. We’re working with Range to assist the creative community in integrating cutting-edge technologies and platforms, like XR and AI, into their filmmaking. — News from Google (@NewsFromGoogle) May 5, 2025

«Це не нова студія, це ініціатива, яку висунула наша команда з питань платформ та пристроїв, включаючи Android. Ми співпрацюємо з Range, щоб допомогти творчій спільноті інтегрувати передові технології та платформи, такі як XR та штучний інтелект, у своє кіновиробництво».

Назва 100 Zeros натякає власне на назву Google. Це змінена версія написання назви числа гугол — 1 зі 100 нулями. Ймовірно, Google надихає приклад Apple TV+, відомого, зокрема, фантастичними серіалами, але судячи з наявної інформації йдеться не тільки або ж не стільки про створення фільмів, але про впровадження пов’язаних технологій.