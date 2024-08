Empleado inhabilitado y fichado movilizado — el tribunal dice que todo es legal

La reserva de un empleado por parte del empleador no es una garantía contra la movilización — en determinadas condiciones. Esta fue la decisión del Tribunal Administrativo Regional de Transcarpacia en el curso del caso.

El tribunal argumenta que una persona sujeta al servicio militar que tiene derecho a posponer la movilización debe notificar a la CMC los motivos para hacerlo. De lo contrario, puede ser movilizado. El aplazamiento del servicio militar es ejercido por las personas obligadas a cumplir el servicio militar mediante acciones activas del correspondiente registro en el CCM. Este derecho sólo puede ejercerse antes del inicio del servicio (es decir, si ha sido movilizado y está en servicio, no puede solicitar el aplazamiento).

El tribunal desestimó la demanda porque, teniendo derecho al aplazamiento, no lo notificó a tiempo al CCM y, por tanto, no hizo uso de su oportunidad legal. Sin embargo, la decisión del tribunal establece que se ordenó al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania que organizara la entrega de la orden de reserva a los TCC pertinentes en un plazo de tres días.

El tribunal constató que el 11 de febrero de 2024, el demandante recibió una citación para comparecer ante el MEC. Al mismo tiempo, fue declarado apto para el servicio por el MEC. El demandante recibió una notificación de movilización, que se negó a firmar. El mismo día, 11 de febrero, fue enviado a cumplir el servicio militar en una unidad militar. El 14 de febrero de 2024, fue alistado.

El demandante alega también que estaba fichado y que, por tanto, tenía motivos para aplazar el alistamiento. La empresa LLC «F» está reconocida como empresa crítica. Sus 17 empleados, incluido el demandante, figuraban en la lista presentada para la reserva. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania aprobó la lista.

Por orden del Ministerio de Economía, los empleados de la empresa fueron reservados según la lista presentada. A los empleados correspondientes se les concedió un aplazamiento del alistamiento hasta el 16 de febrero de 2024 (como recordatorio, la movilización tuvo lugar el 11 de febrero). La carta del Ministerio de Economía obligaba a LLC «F» a emitir un extracto de esta orden a los empleados reservados para confirmar el aplazamiento. El Estado Mayor recibió instrucciones de comunicar la orden al CCM en el plazo de 3 días.

De este modo, se estableció que a partir del día de la convocatoria, el demandante estaba debidamente reservado con LLC «F» y tenía derecho a un aplazamiento hasta el 16 de febrero de 2024.

Como señaló el tribunal, los demandados alegaron que el demandante no informó a los empleados de TCC de su derecho al aplazamiento, no presentó prueba de reserva y no había datos sobre su situación en el sistema «Oberig».

El tribunal señaló que los reclutas, las personas obligadas a cumplir el servicio militar y los reservistas que no hayan actualizado personalmente sus datos en el Registro Estatal Unificado en un plazo de 7 días a partir de la fecha de los cambios deben acudir con pasaporte y credenciales al TCC correspondiente para ser inscritos en el servicio militar, dados de baja del servicio militar o para realizar cambios en sus credenciales.

Los reclutas, las personas obligadas a cumplir el servicio militar y los reservistas, entre otros, deben comunicar personalmente los cambios en sus datos personales en un plazo de siete días y presentar a las autoridades competentes los documentos que confirmen su derecho al aplazamiento.

En otras palabras, los reservistas que tengan derecho a aplazar el servicio militar durante la movilización están obligados a notificar oportunamente al organismo en el que estén inscritos para el servicio militar la existencia de tales motivos. Así pues, el derecho al aplazamiento lo ejerce la persona obligada a cumplir el servicio militar mediante acciones activas para registrar este derecho. Al mismo tiempo, el ejercicio de tal derecho sólo puede llevarse a cabo hasta el momento en que adquiera la condición de militar.

En opinión del tribunal, el caso no contiene pruebas de que el demandante proporcionara al TCC los documentos pertinentes durante los procedimientos de movilización. En el texto de la demanda, el demandante no niega no haber aportado la prueba exigida de haber reservado un alojamiento militar durante la movilización. El CCM declaró que no había recibido ningún documento que justificara el aplazamiento. Por lo tanto, cuando se emitió la orden, el CCM no disponía de tales datos.

En vista de lo anterior, el tribunal concluyó que el demandante no había utilizado la oportunidad de reclamar el derecho al aplazamiento de forma legítima. El tribunal señala que una orden de movilización es un tipo de citación que se entrega a una persona obligada a cumplir el servicio militar después de que haya pasado un reconocimiento médico y haya sido declarada apta para el servicio con vistas a una nueva movilización.

Por tanto, la orden de movilización no es un acto individual en el sentido del Código de Procedimiento Administrativo de Ucrania, y su anulación no dará lugar al restablecimiento de los derechos vulnerados del demandante. La lista de personas susceptibles de cumplir el servicio militar que son llamadas a filas y enviadas a una unidad militar tampoco constituye un acto de este tipo. Dicha lista no es más que un apéndice de la orden del jefe de la CMC sobre el reclutamiento durante la movilización. Por lo tanto, el tribunal considera que el demandante en esta parte eligió una vía inadecuada para proteger el derecho violado.