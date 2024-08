Los tribunales anulan las multas del TCC: 88% de los casos a favor de los demandantes

En los 3 meses transcurridos desde la entrada en vigor de las nuevas normas sobre el registro militar y su violación, los tribunales ucranianos han juzgado al menos a 34 casos de ucranianos que impugnan multas del TCC. En la mayoría de los casos, los tribunales fallaron a favor de los demandantes y anularon las multas.

Se observa que, de 34 casos, las multas del TCC se anularon en 30 casos, lo que supone más del 88%. En sólo cuatro casos, los tribunales se negaron a escuchar las reclamaciones de los ciudadanos y mantuvieron las multas. Estamos hablando únicamente de multas por infringir las normas de registro militar en virtud de las enmiendas al artículo 210 del Código de Infracciones Administrativas aprobadas en mayo de 2024. Dichas infracciones pueden dar lugar a una multa de 17.000 a 25.000 UAH.

En la mayoría de los casos, las anulaciones se refieren a infracciones ocurridas antes de la entrada en vigor de las enmiendas a la ley. Los tribunales tienen en cuenta que la ley no tiene efecto retroactivo — por lo tanto, no permite castigar una infracción antigua con las nuevas normas. Por ejemplo, una mujer exige ante el tribunal que se anule la multa del TCCdado que en la época en que la demandante cursaba estudios de medicina no existía la obligación de registrarse, el tribunal anuló la multa. Por cierto, este es el único caso del registro en el que una mujer impugnó la multa del TCC. En todos los demás casos, los demandantes son hombres.

En el 20% de los casos, las multas fueron recurridas por infracciones del procedimiento de enjuiciamiento o por falta de pruebas de la infracción. Ejemplos de estos casos son consiguió recurrir una multa por no inscribir a un hombre en el RTC para el servicio militarque había recibido un certificado temporal de registro militar 2 semanas antes.

Otro ejemplo sorprendente es un hombre fue a los tribunalesque acudió al TCC para aclarar los datos, fue multado en su lugar. En la sentencia, los representantes del TCC no probaron la infracción e incumplieron los plazos de sanción, por lo que el tribunal anuló la multa.

Recapitulando, Desde principios de año, el TCC ha impuesto casi 12.000 multas. Esto es más que en todo el año 2023.

Fuente: opendatabot