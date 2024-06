«No hay necesidad de perder el tiempo en TCC». Se han anunciado nuevas funciones en «Reserve+».

La aplicación para inscribir a las personas susceptibles de cumplir el servicio militar «Reserva+» tendrá nuevas características, como la posibilidad de hacer solicitudes a otros registros, la retroalimentación del Ministerio de Defensa y un proceso de reclutamiento simplificado.

Así lo ha declarado Oleh Berestovyi, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información del Ministerio de Defensa, enentrevista para DOU.

Según él, la información del Ministerio de Defensa se introducirá durante el verano. También será posible presentar solicitudes y participar en encuestas para las personas sujetas al servicio militar.

También tenemos previsto automatizar y simplificar el proceso de contratación. El sistema «Voluntario» que utilizan actualmente los centros de contratación acabará integrándose en «Reserva+».

El Ministerio de Defensa también está trabajando para garantizar que las personas susceptibles de cumplir el servicio militar puedan inscribirse en el MTE y aprobar la comisión por su cuenta, sin una instrucción separada del MCC. En otoño, el Ministerio tiene previsto añadir funcionalidades a «Reserva+» para ayudar a prepararse para el servicio.

«Habrá videotutoriales, pruebas y luego certificados. Es decir, estará directamente en la app, no necesitarás ir a ningún otro sitio. Las actualizaciones posteriores dependerán de las prioridades. Serán servicios no sólo para los que aún no han prestado servicio, sino también para los que ya no lo prestan. En consecuencia, Reserve+ tendrá funcionalidades para veteranos», — dijo Oleg Berestovoy.