Смартфон LG V40 ThinQ с пятью камерами будет анонсирован 3 октября

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания LG заявила, что на 3 октября она запланировала проведение мероприятия, на котором будет официально анонсирован новый флагманский смартфон V40 ThinQ. Это будет уже четвёртый по счёту флагман LG в этом году.

Приглашение на мероприятие украшено фразой «бери пять». Вероятно, это отсылка к новым функциональным возможностям смартфона, который совокупно получит сразу пять камер. Если это действительно так, то LG V40 ThinQ может стать первым устройством с пятью камерами. Вероятно, на задней панели разместятся три камеры, а ещё две будут доступны на лицевой панели. Такая конфигурация позволит реализовать различные эффекты обработки изображений и функцию оптического увеличения объекта съёмки.

Ожидается, что новый флагманский смартфон LG V40 ThinQ получит процессор Snapdragon 845 и ЦАП Quad DAC. Также, по слухам, следует ожидать использование 6,3-дюймового дисплея.

Источник: The Verge