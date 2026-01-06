"1600-ваттная" видеокарта потребляет только 1000 Вт: MSI RTX 5090 Lightning представлена официально

Эту видеокарту с дисплеем и событийным питанием MSI неоднократно анонсировала, и наконец представила официально. Ее главная особенность — два разъема 12V-2×6.
MSI представила видеокарту GeForce RTX 5090 32G Lightning Z на выставке CES 2026: серия Lightning возвращается к жизни ограниченным тиражом видеокарт, предназначенных для разгона. Собственно, эту карту, а точнее ее неанонсированную еще более мощную модификацию, уже разгоняли и подавали на нее фантастические 2500 Вт. Но теперь появились официальные изображения и характеристики
Компания заявила о трех показателях, по которым видеокарта стала «первой в мире». Она первой получила 8-дюймовый дисплей, встроенный в корпус. MSI также называет ее «первой видеокартой мощностью более 1000 Вт». Также карта претендует на первенство из-за полностью медного дизайна с полностью закрытой холодной пластиной.
В спецификации указаны тактовые частоты и режимы питания видеокарты. Частота Boost указана на уровне 2730 МГц, а профиль Extreme Performance имеет 2775 МГц. Имеются режимы работы на 800 Вт и 1000 Вт с различными возможностями настроек. Остальные характеристики следующие:
- Интерфейс: PCI Express 5 x16
- Тактовая частота ядра: Extreme Performance 2775 МГц (MSI Center), Boost 2730 МГц
- Ядра CUDA: 21 760
- Память: 32 ГБ GDDR7
- Скорость памяти: 28 Гбит/с
- Шина памяти: 512-битная
- Выходы: USB-C x1 (предназначен только для панели Lightning), DisplayPort x3 (2.1b), HDMI x1 (2.1b)
- Потребляемая мощность: OC 800 Вт, Extreme 1000 Вт
- Разъемы питания: 16-контактные x2 (адаптер 1-3 не поддерживается из-за защиты)
- Рекомендуемый блок питания: 1600 Вт+
- Размеры карты: 260 x 151 x 61 мм
- Размеры радиатора: 394 x 120 x 56 мм
- Совместимость: PCIe 5.0 и более старые версии
MSI описывает специальную печатную плату, созданную для экстремального разгона, на слайде упоминается 40-фазная конструкция с двумя 16-контактными разъемами питания. Компания также упоминает Dual BIOS, вебинтерфейс Lightning Hub для настройки и управления дисплеем, а также мобильное приложение Lightning Overdrive для мониторинга и настроек.
К сожалению, производство MSI RTX 5090 32G Lightning Z ограничено 1300 экземплярами по всему миру. Компания не разглашает цену, но следует ожидать «космическую» стоимость.
Источник: VideoCardz
