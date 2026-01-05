MSI анонсировала RTX 5090 Lightning с дисплеем и питанием 1600 Вт от двух разъемов — видеокарту уже разогнали

Видеокарта MSI RTX 5090 Lightning появилась в список номинантов на CES Innovation Awards. Опубликованные данные раскрывают некоторую информацию перед полноценной презентацией.
Как сообщает VideoCardz, MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning, разработана совместно с NVIDIA и использует два коннектора питания и общую мощность до 1600 Вт, которые питают наилучшим образом энергетически оснащенную 40-фазную печатную плату. Жидкостная система охлаждения оснащена полностью контактной холодной пластиной, а также помпой, радиатором «гибридной плотности» и осевым вентилятором. В описании также упоминается дисплей на всю поверхность и мобильное приложение для мониторинга работы и настройки пресетов.
Неофициальные данные и фотографии мощной видеокарты свидетельствуют именно о двух разъемах 12V-2×6, а также варианте Z OCER, ориентированном на разгон и BIOS XOC с ограничениями мощности вплоть до ошеломляющих до 2500 Вт. Но страница видеокарты на CES 2026 сосредоточена на конструкции с номинальной мощностью 1600 Вт.
«Революционный дизайн MSI с двумя разъемами обеспечивает до 1600 Вт на усиленной высокопроизводительной печатной плате и премиальном VRM, что обеспечивает исключительную плотность вычислений и запас разгона. Чтобы выдерживать эту нагрузку, наша эксклюзивная архитектура жидкостного охлаждения следующего поколения использует интегрированную полностью контактную холодную пластину под блоком, расширяя покрытие на графический процессор, память и все каскады высокого энергопотребления», — говорится в описании.
MSI Lightning is Back ⚡⚡⚡⚡⚡ pic.twitter.com/P8cdBjer4Z
— Alva Jonathan (@Luckyn00bOc) January 4, 2026
И да, видеокарту уже разогнали, еще до ее официального выхода. Как пишет Wccftech, MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z OCER сфотографировали и измерили ее производительность с разгоном. На форуме Overclocking.com появились первые фото этого мощного «монстра» и печатной платы. Она впечатляет привлекательным дизайном благодаря нескольким желтым рисункам на MOSFET-ах и схеме небольших медных радиаторов, которые скорее похожи на кастомные, чем на официальные.
msi 5090 scored 53207 in 3dmark timespy, ranking world no1.
the 5090 also got the vram overclocked to 36gbps.
msi rtx5090 lightning???? msi xoc bios?????
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
ocn 5090 threadhttps://t.co/jrtL39E5cq
overclocker Dr.Antoine 53207 submissionhttps://t.co/K5oDBUUbK1… pic.twitter.com/oC5shA55xL
— UNIKO’s Hardware 🌏 (@unikoshardware) January 2, 2026
Во время теста видеокарту разогнали до тактовой частоты 3457 МГц на ядре и 36 Гбит/с для памяти GDDR7. Благодаря этому пользователь Dr.Antoine достиг первого места в 3DMark Time Spy с результатом 53 207 баллов и побил предыдущие рекорды.
