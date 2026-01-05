Новости Технологии 05.01.2026 comment views icon

MSI анонсировала RTX 5090 Lightning с дисплеем и питанием 1600 Вт от двух разъемов — видеокарту уже разогнали

Видеокарта MSI RTX 5090 Lightning появилась в список номинантов на CES Innovation Awards. Опубликованные данные раскрывают некоторую информацию перед полноценной презентацией.

Как сообщает VideoCardz, MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning, разработана совместно с NVIDIA и использует два коннектора питания и общую мощность до 1600 Вт, которые питают наилучшим образом энергетически оснащенную 40-фазную печатную плату. Жидкостная система охлаждения оснащена полностью контактной холодной пластиной, а также помпой, радиатором «гибридной плотности» и осевым вентилятором. В описании также упоминается дисплей на всю поверхность и мобильное приложение для мониторинга работы и настройки пресетов.

Неофициальные данные и фотографии мощной видеокарты свидетельствуют именно о двух разъемах 12V-2×6, а также варианте Z OCER, ориентированном на разгон и BIOS XOC с ограничениями мощности вплоть до ошеломляющих до 2500 Вт. Но страница видеокарты на CES 2026 сосредоточена на конструкции с номинальной мощностью 1600 Вт.

«Революционный дизайн MSI с двумя разъемами обеспечивает до 1600 Вт на усиленной высокопроизводительной печатной плате и премиальном VRM, что обеспечивает исключительную плотность вычислений и запас разгона. Чтобы выдерживать эту нагрузку, наша эксклюзивная архитектура жидкостного охлаждения следующего поколения использует интегрированную полностью контактную холодную пластину под блоком, расширяя покрытие на графический процессор, память и все каскады высокого энергопотребления», — говорится в описании.

И да, видеокарту уже разогнали, еще до ее официального выхода. Как пишет Wccftech, MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z OCER сфотографировали и измерили ее производительность с разгоном. На форуме Overclocking.com появились первые фото этого мощного «монстра» и печатной платы. Она впечатляет привлекательным дизайном благодаря нескольким желтым рисункам на MOSFET-ах и схеме небольших медных радиаторов, которые скорее похожи на кастомные, чем на официальные.

Во время теста видеокарту разогнали до тактовой частоты 3457 МГц на ядре и 36 Гбит/с для памяти GDDR7. Благодаря этому пользователь Dr.Antoine достиг первого места в 3DMark Time Spy с результатом 53 207 баллов и побил предыдущие рекорды.

