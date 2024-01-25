Новости Устройства 25.01.2024 в 11:24 comment views icon

Видео: Samsung Galaxy S24 Ultra проходит тест на падение и царапанье

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Юрій Орос

Автор новин

Видео: Samsung Galaxy S24 Ultra проходит тест на падение и царапанье

Galaxy S24 Ultra, флагманский смартфон Samsung, прошел тестирование YouTube-канала PBKreviews на устойчивость к падениям и царапинам.

Телефон несколько раз отпускали на бетон от пояса на переднюю, боковые и заднюю панели. Первое падение привело к незначительным царапинам на рамке и небольшой трещине в верхнем правом углу экрана. Задняя панель пережила падение без видимых повреждений.

Новая титановая рама также выдержала контакт с бормашиной, а 6,8-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X под защитным стеклом Gorilla Glass Armor успешно прошел испытания смесью пыли и гравия без единого пятна или царапины.

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