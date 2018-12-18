24 декабря будет представлен новый смартфон Xiaomi Play

Компания Xiaomi опубликовала рекламное изображение нового смартфона Xiaomi Play, который должен быть анонсирован 24 декабря этого года. На постере самого смартфона нет совсем.

В верхней части на белом фоне в броском стиле просто нарисованы буквы Play, а снизу уже обычным шрифтом продублировано название смартфона и его дата анонса. Также там говорится, что новинка будет предлагаться с пакетами интернет-трафика. То есть, вероятно, в Китае Xiaomi Play будет представлен совместно с каким-то оператором мобильной связи.

Ранее проскакивала информация, что Xiaomi Play — не новая модель, а некая версия народного флагмана Xiaomi Pocophone F1. Но пока что эти сообщения не получили никакого более-менее нормального подтверждения. Как там окажется на самом деле, узнаем уже меньше чем за неделю.

Источник: Gizmochina