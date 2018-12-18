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24 декабря будет представлен новый смартфон Xiaomi Play
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24 декабря будет представлен новый смартфон Xiaomi Play

24 декабря будет представлен новый смартфон Xiaomi Play

Компания Xiaomi опубликовала рекламное изображение нового смартфона Xiaomi Play, который должен быть анонсирован 24 декабря этого года. На постере самого смартфона нет совсем.

В верхней части на белом фоне в броском стиле просто нарисованы буквы Play, а снизу уже обычным шрифтом продублировано название смартфона и его дата анонса. Также там говорится, что новинка будет предлагаться с пакетами интернет-трафика. То есть, вероятно, в Китае Xiaomi Play будет представлен совместно с каким-то оператором мобильной связи.

Ранее проскакивала информация, что Xiaomi Play — не новая модель, а некая версия народного флагмана Xiaomi Pocophone F1. Но пока что эти сообщения не получили никакого более-менее нормального подтверждения. Как там окажется на самом деле, узнаем уже меньше чем за неделю.

Источник: Gizmochina

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