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28 июня Samsung проведет трансляцию, посвященную новым умным часам Galaxy Watch на платформе Google

28 июня Samsung проведет трансляцию, посвященную новым умным часам Galaxy Watch на платформе Google

28 июня Samsung проведет трансляцию, посвященную новым умным часам Galaxy Watch на платформе Google


Samsung подтвердила свое участие в конференции MWC — южнокорейский гигант запланировал на 28 июня виртуальное мероприятие Galaxy Experience.

В главные темы вынесены экосистема Galaxy, создание нового пользовательского опыта с Galaxy Watch и мобильная безопасность. Также в тизере говорится о «переосмыслении умных часов и новых возможностях как для разработчиков, так и для потребителей».

На недавней конференции Google I/O 2021 компании Google и Samsung анонсировали объединение Wear OS и Tizen в новую унифицированную платформу. Одновременно Samsung подтвердила, что ее следующие умные часы Galaxy Watch 4 (предполагаемое название) будут работать уже на новой унифицированной платформе. Судя по всему, на стриме 28 июня Samsung расскажет больше подробностей об этой загадочной платформе и своих ближайших планах на рынке умных часов.

По слухам, Samsung готовит три новые модели под кодовым именами Wise, Fresh и Lucky. Первая будет выполнена в классическом стиле и получит вращающийся безель, а две другие модели окажутся спортивными. Ожидается, что новые умные часы Galaxy Watch сопроводят премьеру новых складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold3 и Z Flip3. То есть, полноценный анонс новинок может состоятся на Galaxy Unpacked, которая ожидается в июле.

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