28 июня Samsung проведет трансляцию, посвященную новым умным часам Galaxy Watch на платформе Google

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Samsung подтвердила свое участие в конференции MWC — южнокорейский гигант запланировал на 28 июня виртуальное мероприятие Galaxy Experience.

В главные темы вынесены экосистема Galaxy, создание нового пользовательского опыта с Galaxy Watch и мобильная безопасность. Также в тизере говорится о «переосмыслении умных часов и новых возможностях как для разработчиков, так и для потребителей».

На недавней конференции Google I/O 2021 компании Google и Samsung анонсировали объединение Wear OS и Tizen в новую унифицированную платформу. Одновременно Samsung подтвердила, что ее следующие умные часы Galaxy Watch 4 (предполагаемое название) будут работать уже на новой унифицированной платформе. Судя по всему, на стриме 28 июня Samsung расскажет больше подробностей об этой загадочной платформе и своих ближайших планах на рынке умных часов.

По слухам, Samsung готовит три новые модели под кодовым именами Wise, Fresh и Lucky. Первая будет выполнена в классическом стиле и получит вращающийся безель, а две другие модели окажутся спортивными. Ожидается, что новые умные часы Galaxy Watch сопроводят премьеру новых складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold3 и Z Flip3. То есть, полноценный анонс новинок может состоятся на Galaxy Unpacked, которая ожидается в июле.