Apple опубликовала первый тизер 3 сезона «Тед Лассо». Сериал вернется на Apple TV+ 15 марта

Третий сезон спортивной комедии «Тед Лассо» дебютирует на стриминге Apple уже весной: первая серия появится 15 марта, другие эпизоды будут выходить еженедельно.

Для нового сезона отсняли 12 серий, в которых согласно официальному синопсису, «Тед, получивший повышение в АФК Ричмонд, столкнется с предвзятым отношением, а Нейт (Ник Мохаммед) пойдет работать на Руперта (Энтони Хэд) в Вест Хэм Юнайтед. Помощниками тренера после ухода Нейта станут Рой Кент (Бретт Голдштейн) и Берд (Брендан Хант). Параллельно с давлением на работе Тед (Джейсон Судейкис) продолжит бороться со своими личными проблемами. Ребекка (Ханна Уэддингем) сосредоточена на победе над Рупертом, а Кили (Джуно Темпл) руководит своим собственным PR-агентством».

Официальный тизер третьего сезона сериала «Тед Лассо»

В актерский состав сериала также вошли Джереми Свифт, Фил Данстер, Тохиб Джимо, Кристо Фернандес, Кола Бокинни, Билли Гаррис и Джеймс Лэнс.

Джейсон Судейкис, который помимо главной роли взял на себя обязательства исполнительного продюсера, разработал сериал вместе с Биллом Лоуренсом, Джо Келли и Хантом. «Тед Лассо» создан на основе одноименного персонажа, изображенного Судейкисом в промо для английской Премьер-лиги от NBC Sport. Первый сезон шоу вышел в августе 2020 года на сервисе Apple TV+, а благодаря успеху у зрителей уже через пять дней после премьеры сериал продлили на второй сезон (вышел в июле 2021-го).

Источник: Variety