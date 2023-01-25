Apple сняла новую рекламу о функциях конфиденциальности iPhone — с Натаном из «Теда Лассо»

Ко Дню конфиденциальности данных, который отмечается 28 января, Apple опубликовала короткий фильм с Ником Мохаммедом, известном по роли Натана в комедийном сериале Apple TV+ «Тед Лассо».

В фильме под названием «Один день из жизни персональных данных человека» Мохаммеда все время сопровождает реальный специалист магазина Apple Tower Theatre, по имени Вон, объясняющий, как можно использовать функции конфиденциальности на iPhone, чтобы обезопасить свои персональные данные. В частности, в видео освещаются такие функции, как «Защита конфиденциальности в почте», «Интеллектуальное предотвращение отслеживания» и «Прозрачность отслеживания приложений».

Фильм продолжит тематическая сессия семинаров «Today at Apple». Обещают, что бесплатный сеанс по основам конфиденциальности будет доступен в большинстве магазинов мира с 28 января, зарегистрироваться можно уже сейчас на сайте Apple. Среди функций, которые будут рассмотрены во время обучения, — защита конфиденциальности почты, проверка безопасности, службы определения местоположения и т.д.

Курс EMPLOYER BRANDING Вибудовуйте якісний і привабливий бренд роботодавця всього за один місяць. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

“В Apple мы сосредоточены на разработке устройств, функций и услуг, позволяющих контролировать свои личные данные. В течение многих лет мы интегрировали мощные средства управления конфиденциальностью в наши операционные системы. Этот фильм и наши новые сессии покажут пользователям, как они могут воспользоваться некоторыми предлагаемыми ими функциями и поймут, насколько центральным направлением является конфиденциальность в нашей работе”, — говорит Эрик Нойеншвандер, директор Apple по конфиденциальности пользователей.

В предыдущем фильме Apple, посвященному конфиденциальности, главная героиня заставила исчезнуть аукцион, на котором продавали ее личные данные.

Ранее Apple объявила, что премьера третьего сезона «Теда Лассо» состоится весной 2023 года и опубликовала изображение, на котором Лассо (Джейсон Судейкис) и Нейт (Ник Мохаммед) противостоят друг другу, теперь уже как тренеры-соперники. Учитывая, как закончился второй сезон, эти отношения, похоже, станут важной частью новой сюжетной линии. Ранее предполагалось, что третий сезон может стать последним для спортивного ситкома.