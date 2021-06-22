3DCenter: видеокарты AMD и NVIDIA дешевеют, а их предложение растет

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Немецкий портал 3DCenter проанализировал текущую ситуацию на рынке графических процессоров в Европе и пришел к весьма обнадеживающим выводам. Сразу оговорим, что о нормализации цен пока говорить слишком рано, но можно смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом.

Результаты анализа 3DCenter указывают, что за последний месяц цены на видеокарты существенно снизились, но главным образом это касается адаптеров NVIDIA, которые среди криптодобытчиков пользовались большей популярностью, нежели модели Radeon. Так, на сегодня цены на игровые видеокарты NVIDIA Ampere в среднем на 91% выше рекомендованного уровня, а Radeon RX 6000 в среднем на 81% дороже рекомендованных значений. Таким образом, разница сократилась до минимального значения. В середине мая наценка на NVIDIA Ampere достигала пиковые 300%, а Radeon RX 6000 — 205%.

Сейчас цены на видеокарты семейства NVIDIA Ampere и Radeon RX 6000 в европейских магазинах таковы:

Что примечательно, снижение цен на видеокарты совпало с продолжающимся падением рынка криптовалют. Сегодня курс Bitcoin опустился до 31 000 долларов за монету, а Ethereum впервые за последние несколько месяцев упал ниже 2 000 долларов за монету.

Сохранится ли положительная тенденция к снижению цен на видеокарты и как скоро ситуация нормализуется будет зависеть в большей степени от дальнейшего развития событий на рынке криптовалют и темпов наращивания объемов поставок продукции. Ввиду продолжающегося глобального дефицита производители, как известно, сталкиваются с нехваткой основных компонентов.

К слову, накануне ASRock прогнозировала улучшение ситуации с доступностью и снижение цен на видеокарты во второй половине 2021 года​, так что повод для сдержанного оптимизма все же есть.