4G в киевском метро теперь ничего не угрожает (кроме коронавируса)





Сегодня депутаты постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы единогласно поддержали проект решения, предварительно утвердив тарифы на доступ к коммунальным телеком-сетям. Завтра в Киевсовете пройдет финальное голосование, где документ будет принят окончательно — в этом сомневаться не приходится. Таким образом, последнюю бюрократическую преграду можно считать устраненной и теперь официально: 4G в киевском метро больше ничего не угрожает.

Сьгодні відбулось засідання комісії Київради з питань транспорту і зв'язку де ухвалювалили рішення, що дозволить нарешті запустити 4G у метро.

Завтра фінальне голосування в КМДА.

Надіюсь це вже буде крапкою в цій бюрократичній історії і почнеться просто впровадження по графіку pic.twitter.com/mVJiKHZlR6 — Krus (@IamKrus) March 11, 2020

Напомним, проект 4G в киевском метро сдвинулся с мертвой точки летом прошлого года, когда Huawei одержала победу в соответствующем тендере, взяв на себя роль главного подрядчика. Затем в ноябре КГГА согласовала и утвердила с «большой тройкой» (Vodafone, Kyivstar, Lifecell) четкий план действий, предполагающий запуск 4G на первых десяти станциях в первом квартале 2020 года и полный охват (все станции и тоннели) в конце 2020 года — начале 2021 года. Затем в декабре мы узнали, что операторы и киевский метрополитен согласовывают техническое задание и рабочий проект, и вот-вот начнут монтажные работы. И вот сейчас, когда тарифы, по сути, уже утверждены, операторы могут приступать к установке оборудования. Собственно, первый шаг был сделан еще на прошлой неделе, запустив 4G на станции «Академгородок».

Сейчас план таков: еще восемь станций покроют высокоскоростным мобильным 4G к 1 июля, а к концу этого года расширят сеть на все станции. Когда 4G будет не только на всех станциях, но и в тоннелях, пока неизвестно. Изначально крайним сроком было обозначено начало 2021 года.

Источник: Twitter