Внезапно: Huawei начинает строить 4G в киевском метро, первые станции подключат уже в этом году

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Еще в начале 2018 года Киевстар, Vodafone и lifecell предлагали построить в киевском метро сеть 3G/4G. Тогда операторы даже утвердили техзадание и начали подготовку к тендеру, после чего процесс застопорился. И вот сегодня достаточно неожиданно было объявлено, что тендер успешно завершен и подрядчик для строительства 4G в Киевском метрополитене. И это… Huawei!



Об этом в комментарии Liga.tech рассказала директор по корпоративным коммуникациям Vodafone Виктория Рубан.

Для ясности, Huawei выступит техническим партнером проекта и поставит соответствующее оборудование. Во сколько конкретно обойдется проект для операторов, неизвестно. Но ранее в Huawei заявляли, что ориентировочная стоимость такого проекта может составлять около десяти миллионов долларов. Большая тройка поделит всю сумму поровну.



Работы по развертыванию сети 4G в киевском метро начнутся в ближайшее время. На станциях Академгородок, Героев Днепра и Сырец, как ожидается, 4G появится уже до конца этого года. А до конца 2020 года, как планируется, качественной сетью 4G покроют всю киевскую подземку.

Остается добавить, что буквально в начале этого месяца Киевcтар запустил 4G в харьковском метро, присоединившись к Vodafone. Последний, напомним, еще в 2015 году запустил в харьковском метро 3G, а в прошлом году — 4G.

Источник: Liga.tech