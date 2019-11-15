4G в киевском метро — уже в начале следующего года (но только на десяти станциях)

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В многострадальном проекте 4G в киевском метро произошел позитивный сдвиг. Сегодня стало известно о согласовании и утверждении с «большой тройкой» (Vodafone, Kyivstar, Lifecell) «общей схемы имплементации» инициативы. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook небезызвестный украинский предприниматель Максим Бахматов, который с недавних пор является советником мэра Виталия Кличко.

Напомним, еще летом мы узнали, что техническим партнером проекта выступит китайская компания Huawei, которая поставит все необходимое оборудование. Недавно состоялись переговоры, по итогам которых и был выработан четкий план действий с распределением обязанностей всех участников и утвержден график.

Итак, в ближайшее время КП «Киевский метрополитен» подготовит технические условия, а киевский городской совет со своей стороны обязуется утвердить тарифы на доступ к телеком-сетям коммунальных транспортных объектов города.

Технический подрядчик Huawei Ukraine должен: а) осмотреть площадки метро, б) разработать проект по внедрению 4G и в) получить экспертную оценку и разрешения регуляторов.

Также «Киевский метрополитен», Huawei Ukraine, Vodafone, Kyivstar, Lifecell должны подписать ряд соглашений, определяющие деловые взаимоотношения и обязательства сторон.

Что же касается сроков запуска долгожданного 4G в киевском метро, развертывание сети начнется уже в первом квартале 2020 году. Первым делом подключат десять станций: Академгородок, Житомирская, Святошин, Нивки, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Сырец, Дорогожичи, Лукьяновская. Завершить работы планируют в конце 2020 — начале 2021 года — тогда 4G будет не только на всех станциях, но и в тоннелях.

Во сколько конкретно обойдется проект для операторов, неизвестно. Но ранее в Huawei заявляли, что ориентировочная стоимость такого проекта может составлять около десяти миллионов долларов. Большая тройка поделит всю сумму поровну.

Источник: Facebook (Максим Бахматов)