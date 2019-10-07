5 млрд загрузок. Приложение Facebook стало первым не из фирменного ПО Google, преодолевшим знаковый рубеж на Android





До сих пор рубеж в 5 млрд загрузок в магазине Google Play Store покоряли исключительно приложения поискового гиганта. Первым, если не считать самого приложения магазина Google Play, эту вершину покорил YouTube в конце 2018 года, затем в марте этого года к нему присоединились Google Maps и Google, а после — Gmail, Google Text-to-Speech и Chrome. И вот сейчас рубеж в 5 млрд загрузок в Google Play Store преодолело первое приложение не из фирменного списка ПО Google. Как мы и предполагали, этим приложением оказался мобильный клиент социальной сети Facebook.

Учитывая, что некоторые производители смартфонов предустанавливают ПО Facebook на свои устройства, неясно, какой именно процент сознательных установок. С другой стороны, Facebook — самая популярная соцсеть в мире, так что здесь доля сознательных установок наверняка гораздо выше, чем, например, у Excel, которое недавно достигло 1 млрд загрузок в Google Play.

Приложение Facebook вышло в 2011 году и прошло рубеж в 1 млрд загрузок еще в 2014 году. С оглядкой на список приложений Android с числом загрузок свыше 1 млрд можно с большой долей уверенности утверждать, что вскоре еще два приложения Facebook перешагнут рубеж в 5 млрд загрузок и установок в Google Play.

Источник: androidpolice