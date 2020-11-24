«5,4 млн украинцев уже получили более качественное 4G-покрытие»: Минцифры вместе с Киевстар, Vodafone и lifecell подвели первые итоги внедрения 4G-сетей в диапазоне 900 МГц





Министерство цифровой трансформации совместно с операторами мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell провели брифинг, во время которого подвели первые итоги предоставления доступа к скоростному мобильному интернету 4G в диапазоне 900 МГц.

Стороны напомнили, что до 1 декабря 2020 года завершится процесс обмена частотами, что позволит ускорить внедрение 4G в городах, селах и на автодорогах Украины.

«Одна из наших целей — покрыть мобильным интернетом всю территорию Украины. Невозможно построить цифровое государство, если каждый украинец не будет иметь доступа к качественному интернету. Для нас важно, чтобы у каждого украинца были равные права, чтобы несмотря на то, где человек проживает, каждый имел возможность пользоваться государственными услугами онлайн. Я считаю своей социальной миссией — сделать интернет доступным для жителей маленьких городов и сел», — заявил Михаил Федоров.

В Минцифры напомнили, что уже через три года пользоваться скоростным мобильным интернетом должны иметь возможность 95% украинцев, а через четыре — покрыто сетью четвертого поколения не менее 95% всех дорог национального значения.

Год назад премьер-министр Украины совместно с мобильными операторами подписали меморандум, который начал длительный процесс подключения удаленных уголков Украины к качественному мобильному интернету 4G. Начиная с июня операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell начали совместные действия по обмену радиочастотами в диапазоне 900 МГц.

«Мы начали историю запуска LTE на частотах 900 МГц летом 2018 года. Тогда было много пессимизма и вопросов к этому сложному диапазону для технологии LTE. Сложность заключалась в отсутствии свободных частот в 900 диапазоне, которые при этом были неравномерно распределены между операторами. Благодаря слаженной и эффективной работе операторов, министерства и регулятора имеем успешные результаты покрытия мобильного интернета территории и населения Украины. Сейчас важной и приоритетной является работа над качеством связи и, в частности мобильных телефонов, поскольку теперь у мобильных операторов есть все необходимые для этого ресурсы», — прокомментировал Александр Животовский, председатель НКРСИ.

С 1 июля 2020 года 5,4 млн украинцев, жителей 9,1 тыс. населенных пунктов, впервые получили более качественное 4G-покрытие. А 1,7 млн человек получили доступ к мобильному интернету впервые. Только в ноябре операторы подключили к 4G-сетям 2244 населенных пунктов страны. В 635 населенных пунктах 4G появился впервые. Ооколо 203 тыс. украинцев в ноябре получили 4G впервые, на этой неделе будут подключены также Донецкая и Луганская области. В целом по стране более 20,000 городов и сел уже имеют 4G.

«4G-сеть Киевстар уже доступна для 85% населения страны. В целом наши темпы строительства 4G в Украине намного опережают даже европейские. К показателю в 85% покрытия в странах ЕС шли в среднем пять лет, а Киевстар понадобилось менее трех лет. Это феноменальный результат, которого нам удалось достичь благодаря сотрудничеству с государством и Минцифрой в частности», — прокомментировал Александр Комаров, президент Киевстар.

«После запуска LTE-900 МГц скорость выросла и сейчас составляет в среднем 4,4 Мбит/с на пользователя, то есть в 2,2 раза выше, чем того требуют лицензионные условия. Такие результаты стали возможными только благодаря конструктивному и слаженному сотрудничеству правительства, НКРСИ и операторов. Вместе открываем по сути безграничные возможности для онлайн образования, медицины, досуга, что особенно важно в условиях карантина, а также стимулирует развитие предпринимательства и экономики в целом», — заявила Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украины.

«900 МГц позволяет обеспечить скоростным мобильным интернетом те населенные пункты, где еще несколько лет назад это было невозможно сделать. С начала развертывания сети 4G компания lifecell обеспечила доступ к технологии более 25 млн абонентов в 6336 населенных пунктах и ​​до конца года еще 834 населенных пункта получат 4G от lifecell. Мы надеемся, что и дальше будем двигаться такими темпами, а правительство, регулятор и Минцифры будут всячески способствовать развитию конкурентного рынка в области телекоммуникаций» — отметил Дмитрий Дзябура, директор по продажам и отношений с клиентами компании lifecell.

Напомним, что на прошлой неделе Кабмин Украины распорядился передать старые частоты аналогового ТВ (694-790 МГц и 790-862 МГц) под развертывание сетей 4G LTE. В свою очередь согласно обновленному плану внедрения технологии сетей пятого поколения, 5G в Украине может появиться уже в 2022 году.

Источник: Минцифры