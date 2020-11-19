Кабмин распорядился передать старые частоты аналогового ТВ (694-790 МГц и 790-862 МГц) под развертывание сетей 4G LTE

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На заседании 18 ноября правительство согласовало план передачи незадействованных радиочастот, закрепленных за аналоговым телевидением, под развертывание сетей мобильной связи 4G.

Решение подразумевает передачу под развертывание сетей 4G LTE частот в диапазонах 694-790 МГц и 790-862 МГц. Это позволит ускорить разворачивание 4G в сельской местности и на автодорогах, сообщается в пояснительной записке. К слову, эти диапазоны используются для развертывания 4G LTE-сетей Band 20 и Band 28.

Как известно, сейчас украинские мобильные операторы активно занимаются расширением покрытия сетей 4G LTE. Согласно недавнему отчету, в октябре они подключили еще 2497 населенных пунктов, открыв сверхбыстрый мобильный интернет еще для 320 тыс. украинцев.

Главная цель — к 2024 году обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом 95% транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальных объектов. В начале года нам обещали, что 4G LTE на всех автомобильных дорогах будет уже к 2022 году.

Остается вспомнить, что на прошлой неделе Кабмин утвердил план внедрения технологии сетей пятого поколения. Согласно ему, тендер пройдет в декабре 2021 года, после чего операторам выдадут соответствующие лицензии, чтобы они с 2022 года начали развертывание сетей 5G.