Новости Игры 28.07.2025 comment views icon

60 минут геймплея Phantom Blade Zero — смесь Devil May Cry с атмосферой Sekiro

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

60 минут геймплея Phantom Blade Zero — смесь Devil May Cry с атмосферой Sekiro

В сеть выложили 60 минут геймплея Phantom Blade Zero — новой ARPG от китайской студии S-Game. В ней явно видны параллели с популярными играми вроде Sekiro.

Во время мероприятия S-Party в Пекине разработчики презентовали демоверсию тайтла. Они позволили записывать прохождение и публиковать видео онлайн, поэтому эти ролики не считаются утечками. Отдельно студия показала официальный геймплей на 22 минуты. В общем посетители смогли ознакомиться с боевой системой, уровнями, врагами и боссами.

В демо видно главного героя Соула с различными видами оружия, который противостоит боссам. Один из них — Ван Джун или известный как «Медный молот», поскольку он машет огромной булавой. Другой — «Красный Призрак» — быстрый и подвижный, постоянно прыгает по арене. Кульминацией стало появление Главного Ученика Семи Звезд — босса, которого ранее лишь упоминали в тизере. На этот раз с ним показали полный бой.

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А вот среди самого интересного оружия, которое использует Соул можно выделить «Бесшовную Смерть» — кольцеобразные лезвия, которые служат самонаводящимися снарядами. Также в демо показано три уровня сложности: Breaker, Initiate и Defier. Хотя ранее сплетничали о четырех уровнях, и без него режим Defier оказался тяжелым: многие игроки даже не дошли до первого босса.

Разработчики пытаются убедить пользователей, что Phantom Blade Zero — это не Souls-like. По словам создателя, тайтл не вписывается ни в один известный жанр. Хотя на самом деле проект похож на что-то среднее между Sekiro, Devil May Cry и Ninja Gaiden. А также некоторые элементы, такие как «костры» или фляги для восстановления, напоминают серию Souls. Кстати, недавно вышел другой китайский Souls-like, который на старте прозвали фестивалем фризов.

Игру разрабатывают на движке Unreal Engine 5, а сюжетная кампания продлится от 20 до 30 часов. Phantom Blade Zero выйдет на PS5 и ПК. Версию для Xbox еще не подтвердили, однако разработчики не исключают такой возможности. Хотя Xbox имеет слабое присутствие на азиатском рынке, поэтому поддержка этой платформы имеет не много шансов. Релиз запланирован на 2026 год, однако точная дата пока не объявлена — вероятно, ее сообщат уже в этом году.

Источник: GamingBolt

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