Стейблкоин DAI вырос на 40% после краха токена TerraUSD

Токен децентрализованной стабильной монеты DAI за последнюю неделю вырос в цене на 40% после краха алгоритмической стабильной монеты TerraUSD. DAI является частью экосистемы MakerDAO, одной из первых децентрализованных автономных организаций в криптографии, которая теоретически действует как сообщество общих интересов без централизованного контроля.

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Идея децентрализованного принятия решений, хотя и давно обсуждаемая в криптографии, особенно привлекательна, учитывая степень влияния на TerraUSD или UST соучредителя Terraform Labs До Квона. UST также был указан как децентрализованная валюта, хотя он пытался использовать алгоритмы балансировки предложения для поддержания паритета 1: 1 с долларом. Это не удалось, когда встроенный арбитражный механизм больше не работал, поскольку спрос на токен Terra Luna резко упал. DAI стремится обеспечить избыточное обеспечение активов.

«Это напрямую связано с крахом UST. Он в значительной степени рухнул примерно в то время, когда спрос выровнялся, в результате чего MakerDAO на данный момент стал бесспорным королем децентрализованных стейблкоинов». Генри Элдер, глава отдела децентрализованных финансов в управляющей компании Wave Financial

Стейблкоины могут стать мостом между двумя мирами, которые не были созданы для смешивания: криптовалюты и традиционные финансы. Это делает их полезными как способ зафиксировать прибыль от торговли криптовалютой или как безопасную гавань, если инвесторы думают, что рецессия приближается. Они также облегчают перемещение средств на криптобиржи и стали ключевым компонентом мира DeFi.

DAI требует избыточного обеспечения через монеты на основе Ethereum. Например, пользователям приходилось вносить 150 долларов или более в эфире, чтобы получить 100 долларов в DAI. Если цена эфира упадет, им придется добавить больше залога или столкнуться с ликвидацией.

Созданная в 2017 году, DAI является старейшей децентрализованной стабильной монетой. Он пережил криптозиму 2018 года и невзгоды карантина Covid 2020 года.

Источник: Bloomberg