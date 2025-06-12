А так можно было? Bitcoin Lightning Network сервис Alby забрал у пользователей средства

Кошелек для сети Bitcoin Lightning Network под названием Alby начал списывать средства десятков пользователей. Люди начали сообщать о неожиданных снятиях средств со своих счетов, на которые они не давали согласия. Эти отчисления, которые описываются как плата за неактивность.

Резонанс история приобрела 10 июня после того, как соучредитель фирмы SlowMist Ю Сянь сообщил, что с его счета на Alby без его прямого одобрения было изъято биткоинов почти на $192. По словам Сяня, средства были сняты с кошелька 26 мая.

Позже он обнаружил, что компания Alby обновила свои условия обслуживания несколько недель назад, добавив пункт, который позволяет снимать комиссию с неактивных кошельков, созданных в 2023 году или ранее, если в течение 12 месяцев подряд в аккаунте не было никакой активности.

В обновленной политике, о которой говорилось в электронном письме, прислали Сяню 1 мая. Он раскритиковал эту комиссию, назвав ее «соглашением о краже».

Другие пользователи Alby потеряли еще большие суммы: $590 и даже $5400.

Между тем основатель Lnfi Network Люк Гао объяснил ситуацию тем, что ранее Alby предлагала кошельки для хранения, но начала переход на модель самостоятельного хранения через AlbyHub. Он добавил, что пользователи получили несколько уведомлений об этих изменениях в течение последних 18 месяцев. Кроме того, пострадавшие пользователи все еще могут вернуть средства, обратившись в службу поддержки Alby.

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Поэтому, ребята, девушки и небинарные лица, внимательно читайте письма на почте, контракты и документы перед подписанием. И все, что написано мелким шрифтом.