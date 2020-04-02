Абсолютный рекорд выручки и 124,6 млн реализованных смартфонов. Главное из отчета Xiaomi за 2019 год





Xiaomi на днях подвела итоги четвертого квартала 2019 года и всего года в целом. Первым делом в соответствующем пресс-релизе говорится о рекордной годовой выручке — она выросла на 17,7% по сравнению с 2018 годом и впервые превысила ¥200 млрд, достигнув ¥205,8 млрд ($28,99 млрд). Вот что еще интересного мы узнали из отчета знаменитого китайского производителя.

За квартал был получен доход $7,96 млрд — на 27,1% больше, чем в четвертом квартале 2018 года. В то же время операционная прибыль в годовом выражении сократилась на 16,1%, до $380 млн долларов. Чистая квартальная прибыль упала еще сильнее — на 28,2%, до $343 млн.

По итогам всего года, как отмечалось выше, Xiaomi выручила рекордные $28,99 млрд, что на 17,7% превышает результат 2018 года. Операционная прибыль в годовом выражении увеличилась на целых 882,9%, до $1,66 млрд долларов, а чистая прибыль сократилась на 25%, до $1,42 млрд.

Если рассматривать более подробно по направлениям бизнеса, продажи смартфонов по-прежнему занимают большую часть в структуре доходов компании — $17,2 млрд (59,3%). Остальное принесли два других «столба» бизнеса Xiaomi: направление AIoT (ИИ-сервисы и устройства Интернета вещей) — $8,75 млрд (30,2%) млрд и интернет-сервисы — $2,8 млрд. Еще $0,24 млрд пришлось на прочие продукты.

Международные продажи в 2019 году увечились на 30,4%, достигнув $12,85 млрд. В четвертом квартале доля международных продаж составила 46,8%, или $3,7 млрд. Это на 40,7% больше, чем в четвертом квартале 2018 года.

Наибольших успехов Xiaomi достигла в западной Европе, где, по данным Canalys, поставки смартфонов производителя выросли на 115,4%. На рынке Испании Xiaomi стала вторым по величине производителем смартфонов с ростом поставок на 65,7% и долей рынка 22,8%. Также Xiaomi заняла четвертое место во Франции и Италии, сумев нарастить поставки соответственно на 69,9% и 206,2%. Увы, об Украине в отчете не упоминается.

Средняя цена смартфонов Xiaomi выросла на 2,2%. Валовая маржа в сегменте смартфонов выросла с 6,2% до 7,2% — помним, что теперь Xiaomi продает смартфоны с валовой маржой не выше 9%, хотя ранее обещала удерживать ее ниже 5%. Интересно будет посмотреть на показатель по итогам этого квартала, учитывая, что новые флагманы Mi 10 получились весьма недешевыми.

В то же время общая маржа от всего оборудования, которое продает Xiaomi, не превышает 1%.

В 2019 году Xiaomi продала 124,6 млн смартфонов. Для сравнения, в 2018 году Xiaomi продала 119 млн смартфонов. В четвертом квартале поставки составили 32,6 млн штук, что на 30,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это важно, так как последние несколько кварталов продажи смартфонов у Xiaomi падали.

Количество ежемесячных пользователей MIUI в декабре достигло 309,6 млн человек, что на 27,9% больше по сравнению с годом ранее (242,1 млн человек);

По состоянию на 31 декабря 2019 года во всем мире насчитывалось более 234,8 млн единиц (без учета смартфонов и ноутбуков) умных устройств Xiaomi, что на 55,6% больше прошлогоднего показателя.

Мировые поставки умных телевизоров Xiaomi достигли 12,8 миллиона единиц, что соответствует росту на 51,9% в годовом выражении. Из них более 10 млн единиц были отгружены на рынок Китая, где Xiaomi по-прежнему удерживает лидерство.

Xiaomi признала, что продажи в Китае упали в первом квартале из-за вспышки коронавируса. В то же время глава компании заверил, что рынок Китая уже восстановился до 80–90% от нормального уровня.

Источник: Xiaomi