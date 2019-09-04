Новости
Acer перевела профессиональные ноутбуки ConceptD Pro на графические ускорители NVIDIA Quadro RTX

Acer перевела профессиональные ноутбуки ConceptD Pro на графические ускорители NVIDIA Quadro RTX

Acer перевела профессиональные ноутбуки ConceptD Pro на графические ускорители NVIDIA Quadro RTX


В апреле компания Acer представила новый бренд ConceptD, под которым будут выпускаться настольные компьютеры, ноутбуки и мониторы для графики и дизайна. Одновременно была представлена линейка ноутбуков ConceptD Pro и мониторов ConceptD, которые только недавно поступили в продажу в Украине за очень недешево. На берлинскую выставку IFA 2019 вместе с другими новинками (квартет хромбуков, геймерские ноутбуки Predator Triton 500 и Predator Triton 300, игровое кресло Predator Thronos Air и новые ультратонкие Swift 3/5) Acer привезла обновленные версии ноутбуков ConceptD Pro.

Обновленные модели ConceptD Pro сохранили прежний дизайн и остались на процессорах Intel Core 9-го поколения, но получили высокопроизводительные графические ускорители NVIDIA Quadro RTX. Модели ConceptD 9 Pro и ConceptD 7 Pro оснащаются видеокартами NVIDIA Quadro RTX 5000, ConceptD 5 Pro — Quadro RTX 3000, а самая младшая модель ConceptD 3 Pro — Quadro T1000. Собственно, графическая подсистема — единственное, что изменилось по сравнению со старыми моделями.

111

Напомним, ConceptD 9 Pro имеет трансформируемый форм-фактор с 17,3-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 4K Ultra HD, который благодаря шарнирам Ezel Aero Hinge можно повернуть на 180 градусов. Для дисплея, сертифицированного Pantone, заявлен 100% охват Adobe RGB и  точность цветопередачи вплоть до Delta E <1. Он оснащается процессорами Intel Core i9 девятого поколения, до 32 ГБ памяти DDR4 с тактовой частотой 2666 МГц и двумя SSD объемом 512 ГБ. Также устройство комплектуется стилусом Wacom, который крепится к корпусу благодаря магнитам.

111

Модель ConceptD 7 Pro в классическом форм-факторе отличается дисплеем диагональю 15,6 дюйма, компактными размерами и малым весом. Толщина ноутбука составляет 17,9 мм, а масса — 2,1 кг.

111

ConceptD 5 Pro выпускается в версиях с экранами диагональю 15,6 и 17,3 дюйма, а разрешение в обоих случаях — 4К. ConceptD 3 Pro — модель начального уровня, она тоже комплектуется процессором Core i7

111

Одновременно были представлены обновленные ноутбуки ConceptD 5 и ConceptD 3. Первый получил видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060, а второй — NVIDIA GeForce GTX 1650.

111

Также Acer представила 24-дюймовый монитор ConceptD CM2241W с тонкими рамками, поддержкой кадровой частотой 75 Гц, охватом 99% пространства Adobe RGB.

В украинских магазинах обновленные ноутбуки ConceptD появятся в четвертом квартале этого года по следующим рекомендованным ценам:

  • ConceptD 9 Pro — от 189 000 грн;
  • ConceptD 7 Pro — от 115 000 грн;
  • ConceptD 5 Pro — от 69 900 грн;
  • ConceptD 5 — от 57 990 грн; 
  • ConceptD 3 Pro — от 45 900 грн;
  • ConceptD 3 — 38 990 грн.
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить