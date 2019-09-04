Acer перевела профессиональные ноутбуки ConceptD Pro на графические ускорители NVIDIA Quadro RTX

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В апреле компания Acer представила новый бренд ConceptD, под которым будут выпускаться настольные компьютеры, ноутбуки и мониторы для графики и дизайна. Одновременно была представлена линейка ноутбуков ConceptD Pro и мониторов ConceptD, которые только недавно поступили в продажу в Украине за очень недешево. На берлинскую выставку IFA 2019 вместе с другими новинками (квартет хромбуков, геймерские ноутбуки Predator Triton 500 и Predator Triton 300, игровое кресло Predator Thronos Air и новые ультратонкие Swift 3/5) Acer привезла обновленные версии ноутбуков ConceptD Pro.

Обновленные модели ConceptD Pro сохранили прежний дизайн и остались на процессорах Intel Core 9-го поколения, но получили высокопроизводительные графические ускорители NVIDIA Quadro RTX. Модели ConceptD 9 Pro и ConceptD 7 Pro оснащаются видеокартами NVIDIA Quadro RTX 5000, ConceptD 5 Pro — Quadro RTX 3000, а самая младшая модель ConceptD 3 Pro — Quadro T1000. Собственно, графическая подсистема — единственное, что изменилось по сравнению со старыми моделями.

Напомним, ConceptD 9 Pro имеет трансформируемый форм-фактор с 17,3-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 4K Ultra HD, который благодаря шарнирам Ezel Aero Hinge можно повернуть на 180 градусов. Для дисплея, сертифицированного Pantone, заявлен 100% охват Adobe RGB и точность цветопередачи вплоть до Delta E <1. Он оснащается процессорами Intel Core i9 девятого поколения, до 32 ГБ памяти DDR4 с тактовой частотой 2666 МГц и двумя SSD объемом 512 ГБ. Также устройство комплектуется стилусом Wacom, который крепится к корпусу благодаря магнитам.

Модель ConceptD 7 Pro в классическом форм-факторе отличается дисплеем диагональю 15,6 дюйма, компактными размерами и малым весом. Толщина ноутбука составляет 17,9 мм, а масса — 2,1 кг.

ConceptD 5 Pro выпускается в версиях с экранами диагональю 15,6 и 17,3 дюйма, а разрешение в обоих случаях — 4К. ConceptD 3 Pro — модель начального уровня, она тоже комплектуется процессором Core i7

Одновременно были представлены обновленные ноутбуки ConceptD 5 и ConceptD 3. Первый получил видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060, а второй — NVIDIA GeForce GTX 1650.

Также Acer представила 24-дюймовый монитор ConceptD CM2241W с тонкими рамками, поддержкой кадровой частотой 75 Гц, охватом 99% пространства Adobe RGB.

В украинских магазинах обновленные ноутбуки ConceptD появятся в четвертом квартале этого года по следующим рекомендованным ценам: