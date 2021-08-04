Activision Blizzard отложила Diablo Immortal на первую половину 2022 года

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В рамках квартального отчета Activision Blizzard объявила о переносе даты выхода мобильного спин-оффа Diablo Immortal, чей релиз планировался на iOS и Android до конца 2021 года.

Разработчики заявили, что им требуется больше времени для доработки контента режимов PvP и PvE, а также внедрения дополнительных опций доступности для игроков с ограниченными возможностями, из-за чего релиз состоится не в 2021-м, а в первой половине 2022 года.

В то же время релиз Diablo II: Resurrected по-прежнему запланирован на 23 сентября, а касательно Diablo IV обновлений пока нет — дата выхода первого полноценного продолжения культовой серии с 2012 года пока не называется.

Также на отчете сообщили, что команда Overwatch 2 преодолела некий «важный этап» и вскоре поделиться апдейтом по проекту. Даты выхода у Overwatch 2 по-прежнему нет, но ранее Blizzard ясно дала понять, что раньше 2022 года игра не выйдет. В мае Blizzard показала PvP-режим «5 на 5» и три новые карты Overwatch 2.

Что касается финансовых результатов квартала, общая выручка составила 1,92 миллиарда долларов — выше прогноза компании, но ниже результата аналогичного квартала в 2020 году (2,07 миллиарда). Из этой суммы 1,32 миллиарда принесли внутриигровые микротранзакции.

В 2020 году Activision Blizzard выручила 8,09 миллиарда долларов — на 25% больше, чем годом ранее, и выше ожиданий аналитиков. Чистая прибыль выросла почти в 1,5 раза, до 2,2 миллиарда долларов. Показатели франшиза Call of Duty остаются «стабильными» — число ежемесячно активных игроков почти не изменилось за год. В разработке находится новая мобильная игра по франшизе CoD, которой занимается ново созданная внутренняя студия.

Activision Blizzard предупредила инвесторов о возможном ухудшении финансовых показателей из-за недавнего судебного иска от штата Калифорния и разразившегося за ним скандала о дискриминации и домогательствах. Незадолго до публикации отчета президент Blizzard Джей Аллен Брэк подал в отставку после 15 лет работы в компании, а затем Bloomberg узнал, что вместе с ним компанию покинул один из руководителей отдела кадров.

Комментируя продолжающийся скандал о рабочей культуре в компании гендиректор Бобби Котик заявил, что благополучие сотрудников «остается в высочайшем приоритете» для Activision Blizzard, а руководство хочет сделать «все возможное, чтобы создать безопасную и радушную атмосферу, в которой сотрудники смогут найти поддержку и реализовать свой потенциал».