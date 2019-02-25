Adobe исправила ошибку Premiere Pro CC, из-за которой у некоторых ноутбуков Apple MacBook Pro сгорели динамики

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Компания Adobe опубликовала официальное заявление, в котором говорится о том, что она исправила ошибку в профессиональной программе нелинейного видеомонтажа Premiere Pro, способную при определенных обстоятельствах привести к повреждению динамиков MacBook Pro. Соответствущий патч с исправлениями вышел в минувшую пятницу.

Напомним, в начале месяца несколько пользователей MacBook Pro пожаловались, что динамики их ноутбуков перегорели из-за таинственного бага в Adobe Premiere Pro. Тогда говорилось, что из-за этой ошибки ноутбук внезапно начинает издавать громкий, искаженный звук, что и приводит к непоправимому повреждению динамиков. Позже один из пользователей опубликовал в YouTube ролик с демонстрацией ошибки.

В прошлую пятницу на официальном форуме поддержки Adobe, посвященной обсуждению данной проблемы, появился официальный комментарий представителя компании Adobe. Аккуратно упомянув о «небольшом количестве пользователей, сообщивших об ошибке в Premiere Pro, способной вывести из строя динамики последних моделей MacBook Pro», он указал на патч.

В списке исправлений перечислены не одна, а целых четыре ошибки, которые устраняет обновление: громкий шум «при воспроизведении проекта и добавлении эффекта», пищащий и свистящий звук, возникающий «при переключении пользователя между настройками эквалайзера», жужжание «при маршрутизации аудио с нескольких звуковых дорожек с различными эффектам» и гудение «при воспроизведении фрагментов абсолютной тишины в дорожках смешения (Submix)».

В Adobe настоятельно рекомендуют всем установить последнее обновление ПО (номер версии 13.0.3). Но как быть тем, у кого уже сгорели динамики? По сути, компания признала ошибку, но никакой компенсации пострадавшим пользователям так и не предложила.

Источник: The Verge