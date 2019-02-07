У ноутбуков Apple MacBook Pro перегорают динамики (их замена без гарантии — более $600). Пользователи винят ПО Adobe Premiere Pro

Похоже, что в последних версиях Adobe Premiere Pro, профессиональной программы для нелинейного монтажа видео, есть некая проблема, способная вызвать необратимые повреждения динамиков ноутбуков MacBook Pro. Если быть точным, их перегорание.

Как сообщает источник, на официальном форуме поддержки Adobe есть тема с несколькими сообщениями-жалобами от пользователей MacBook Pro, столкнувшихся с проблемой перегорания динамиков. Все они рассказывают, что Premiere Pro стал причиной воспроизведения громкого, искаженного звука, который привел к необратимому повреждению динамиков MacBook Pro. Этот неприятный звук якобы возник внезапно при редактировании звуков в видеоклипах.

«Я использовал пакет ПО Adobe Premiere 2019 Audio Suite для накладывания фоновой музыки, и в момент изменения настроек раздался громкий искаженный шум, который даже вызвал боль в ушах», — написал один из пользователей. «После этого мои динамики пришли в негодность».

Соответствующая ветка с жалобами появилась на форуме в ноябре прошлого года, но в январе жалоб стало заметно больше. Неясно, когда именно возникла проблема, с чем конкретно она связана и сколько пользователей пострадали. Судя по жалобам, проблема затрагивает последние версии 12.0.1 и 12.0.2 приложения Premiere Pro CC для Mac. Также сообщается, что одному пользователю Adobe посоветовала попробовать отключить микрофон MacBook Pro в Premiere Pro, выбрав No Input в настройках (Preferences > Audio Hardware > Default Input), но не похоже, что это является универсальным решением проблемы.

Одному пользователю 15-дюймового MacBook Pro, купленного в 2018 году, у которого закончилась гарантия, ремонт динамиков в официальном сервисном центре Apple в Канаде обошелся в более чем $600. Высокая цена обусловлена тем, что в таком случае меняется вся верхняя часть корпуса целиком, содержащая динамики, клавиатуру, трекпад и батарею.

Ни Adobe, ни Apple пока официально не прокомментировали ситуацию. Впрочем, недавняя проблема с дисплеями, получившая название Flexgate, пока тоже остается без комментария со стороны Apple.

Источник: MacRumors