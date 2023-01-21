«Adobe не использует изображения пользователей для обучения ИИ-генераторов искусства» – директор по продуктам Скотт Белски

Директор по продуктам Adobe Скотт Белски ответил на опасения по поводу политики компании в отношении искусственного интеллекта. Руководитель заявил, что Adobe никогда не использовала контент, созданный ее клиентами, для обучения генеративного ИИ.

«Мы никогда не использовали что-либо из нашего хранилища для обучения генеративного ИИ. Ни разу».

Ранее в этом месяце Krita Foundation (группа, разрабатывающая графическое программное обеспечение с открытым исходным кодом) опубликовала в Твиттере скриншот условий предоставления услуг Adobe, который гласит: «Adobe может анализировать ваш контент с использованием таких методов, как машинное обучение (например, для распознавания образов), для разработки и улучшения наших продуктов и услуг». Некоторые пользователи интерпретировали это как использование Adobe контента, созданного ее клиентами, для обучения генеративных моделей ИИ, и раскритиковали компанию за то, что она по умолчанию включила пользователей в анализ контента.

Использование генеративных моделей искусственного интеллекта, таких как DALL-E и Midjourney от OpenAI, вызвало споры в творческом сообществе, поскольку технологии часто обучаются с использованием изображений, извлеченных из интернета без разрешения их создателей. Многие художники утверждают, что генеративное искусство позволяет тренерам ИИ извлекать выгоду из работы художников без соответствующей компенсации.

Белски назвал критику «тревожным звонком» и сказал, что политика не предназначена для создания изображений, а позволяет анализировать продукты для улучшения их характеристик.

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«Мы внедряем новую версию этой политики, которая является более конкретной. Если мы когда-нибудь будем привлекать людей для использования ИИ, нам нужно объявить об этом и объяснить, как мы его используем. Мы должны быть очень откровенны в этих вещах».

Adobe разработала несколько инструментов, использующих ИИ, например Adobe Sensei. Это интеллектуальное дополнение, которое интегрируется с такими программами, как Photoshop, Lightroom и Premiere Pro, и может использоваться создателями для автоматизации рутинных или повторяющихся задач.

Бельский также объявил, что Adobe активно экспериментирует с ИИ. «Мы стремимся помочь возглавить наметившийся переход, внедряя ИИ в наши инструменты таким образом, который расширяет возможности художников и открывает творческие возможности для новичков, но никогда не стремится заменить человеческое воображение и суждение».

В то время как другие платформы перешли к ограничению или полному запрету контента, созданного ИИ, Adobe применила более гибкий подход. Помимо работы над собственными инструментами искусственного интеллекта, компания также работает над функциями, помогающими понять, когда изображения изменены или созданы. Бета-функция Photoshop под названием Content Credentials была выпущена во время конференции Adobe Max 2022. Она позволяет встраивать метаданные атрибуции в экспортированное изображение.

Источник: The Verge