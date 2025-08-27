Алекс Гарленд написал "160 страниц сценария" для фильма Elden Ring, чтобы уговорить Миядзаки на экранизацию

Если у кого-то и были сомнения относительно того, достоин ли Алекс Гарленд режиссировать фильм Elden Ring, то эта история их должна окончательно развеять. Автор «28 лет спустя» настолько стремился к экранизации игры, которую и сам прошел несколько раз, что написал сценарий еще задолго до сделки с FromSoftware.

В статье New Yorker, посвященной A24, есть момент, где повествуют о «зарождении» фильма Elden Ring. Согласно этой истории, руководитель студии Ной Сакко приехал в гости к Гарленду после его восторженных отзывов об игре, а когда ознакомился с ней и сам был поражен фэнтезийным миром и сходством с «Властелином колец». Далее последовал вопрос от Алекса о потенциальной экранизации, на что Сакко только и смог ответить: «Бляха».

Когда пришло время лететь в Японию, чтобы представить FromSoftware и Bandai Namco идею, Гарленд отказался от традиционной презентации и предоставил 160-страничный сценарий (и 40 страниц изображений), который добросовестно написал заранее, чтобы убедить создателя игры Хидэтаку Миядзаки в серьезности своих намерений.

Гарленд, помимо того, что выступил сценаристом фильмов «28 дней спустя» и «28 лет спустя», также режиссировал научно-фантастическую ленту «Ex Machina» и фантастический триллер «Аннигиляция». Ранее Алекс рассказывал, что уже в седьмой раз проходит игру, так что можно с уверенностью подытожить, что экранизация Elden Ring находится в руках настоящего фана. Не говоря уже о том, что автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин, который помог создать мир игры, выступает одним из продюсеров.

О сюжете, дате выхода или касте деталей пока мало. Неофициально главную роль приписывают Киту Коннору, актеру сериала «Когда замирает сердце» от Netflix; а среди самых популярных фанкастов звучат имена Ребекки Фергюсон в роли Марики, Ли Пейса в роли Радагона и Кирнан Шипки в роли Мелины.

