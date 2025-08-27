Новости Кино 27.08.2025 comment views icon

Алекс Гарленд написал "160 страниц сценария" для фильма Elden Ring, чтобы уговорить Миядзаки на экранизацию

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Алекс Гарленд написал "160 страниц сценария" для фильма Elden Ring, чтобы уговорить Миядзаки на экранизацию

Если у кого-то и были сомнения относительно того, достоин ли Алекс Гарленд режиссировать фильм Elden Ring, то эта история их должна окончательно развеять. Автор «28 лет спустя» настолько стремился к экранизации игры, которую и сам прошел несколько раз, что написал сценарий еще задолго до сделки с FromSoftware.

В статье New Yorker, посвященной A24, есть момент, где повествуют о «зарождении» фильма Elden Ring. Согласно этой истории, руководитель студии Ной Сакко приехал в гости к Гарленду после его восторженных отзывов об игре, а когда ознакомился с ней и сам был поражен фэнтезийным миром и сходством с «Властелином колец». Далее последовал вопрос от Алекса о потенциальной экранизации, на что Сакко только и смог ответить: «Бляха».

Когда пришло время лететь в Японию, чтобы представить FromSoftware и Bandai Namco идею, Гарленд отказался от традиционной презентации и предоставил 160-страничный сценарий (и 40 страниц изображений), который добросовестно написал заранее, чтобы убедить создателя игры Хидэтаку Миядзаки в серьезности своих намерений.

Гарленд, помимо того, что выступил сценаристом фильмов «28 дней спустя» и «28 лет спустя», также режиссировал научно-фантастическую ленту «Ex Machina» и фантастический триллер «Аннигиляция». Ранее Алекс рассказывал, что уже в седьмой раз проходит игру, так что можно с уверенностью подытожить, что экранизация Elden Ring находится в руках настоящего фана. Не говоря уже о том, что автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин, который помог создать мир игры, выступает одним из продюсеров

О сюжете, дате выхода или касте деталей пока мало. Неофициально главную роль приписывают Киту Коннору, актеру сериала «Когда замирает сердце» от Netflix; а среди самых популярных фанкастов звучат имена Ребекки Фергюсон в роли Марики, Ли Пейса в роли Радагона и Кирнан Шипки в роли Мелины.

«Теперь ты здесь живешь»: вышел тизер-трейлер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» с Джеймсом Сандерлендом

Источник: Games Radar, PC Gamer

Популярные новости

arrow left
arrow right
В Game Pass появился топовый инди-горор с рейтингом 96% в Steam — и сразу вышел в топ
Трейлер «2000 метров до Андреевки» — новая документалка от создателей «20 дней в Мариуполе» об ожесточенных боях под Бахмутом
"Нас обоих тошнило": Софи Тернер рассказала о "мерзкой" интимной сцене с "братом по Игре престолов" в новом хорроре
Начались съемки спинофа «Однажды в Голливуде» — первые фото с Брэдом Питтом в «Приключениях Клиффа Бута»
Лучшая комедия десятилетия: новый «Голый пистолет» стартовал с 91% на Rotten Tomatoes и 78/100 на Metacritic
Готовы к Бонду-пенсионеру? 72-летний Пирс Броснан не против сыграть агента 007, если у режиссера будет "интересная идея"
«Супермен» стартовал с 85% на Rotten Tomatoes — фильм с шармом, но на раз
Звезду «Игры в кальмара» посадили на жесткую 14-месячную диету — он сбросил 10 кг, чтобы выглядеть «мучеником» в финале
Трейлер детектива "Девушка из каюты №10": Кира Найтли расследует убийство на яхте
Marvel не сдается: в ближайшие годы выйдут как минимум 14 фильмов и сериалов MCU (полный список + даты выхода)
"Трон: Арес" должен был представить персонажа, полностью сгенерированного ИИ — Disney побоялась плохой реакции
"Добавьте кокаин и подгузники в бюджет": ремейк "Голого пистолета" согласовали после теста Лиама Нисона с "разносом" боссов Paramount
«Хороший фильм, когда персонажи молчат»: новый «Мир Юрского периода» оценили в скромные 54% на Rotten Tomatoes
Внезапно: классические слешеры Heretic и Hexen получили ремастеры с 4K и поддержкой модов
Патч Elden Ring Nightreign с режимом на двоих не выйдет из-за землетрясений на Камчатке
Первые реакции на фильм «Фантастическая четверка» — вайбы «Интерстеллара» и одна из «лучших вещей», созданных Marvel
Netflix начал съемки фэнтези "Хроники Нарнии: Племянник чародея" — первый взгляд на Дигори и Полли
Педро Паскаль ходил делать «домашку по Мстителям» к Роберту Дауни-младшему
Nintendo рассказала об отношениях Марио и Пич — кого-то это расстроит
Рыжеволосый Джеймс Бонд? Amazon "тестирует" 37-летнего Скотта Роуза-Марша в качестве нового агента 007
Фильм ужасов "Оружие" заработал за 10 дней больше, чем крупный провал Disney за два месяца
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить