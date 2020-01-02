«Алло» начал продавать iPhone с eSIM от lifecell





Интернет-магазин «Алло» сообщил о начале продаж смартфонов Apple iPhone вместе с eSIM от оператора lifecell. Напомним, что это новый стандарт полностью электронной SIM-карты, с помощью которой можно активировать тарифный план оператора прямо на смартфоне без необходимости устанавливать физическую SIM-карту.

Он поддерживается в iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR и позволяет одновременно использовать два номера телефона, либо же второй для передачи данных. Учитывая популярность в прошлом году китайских версий смартфонов Apple с поддержкой двух физических SIM-карт, вариант с eSIM может быть интересен владельцам американских и европейских iPhone с его поддержкой.

Стоит добавить, что пакет с электронной SIM-картой lifecell начал предлагать абонентам 7 ноября. Его стоимость составляет 150 грн, которые сразу же попадают на бонусный счёт, и в дальнейшем их можно потратить на один из тарифов оператора.