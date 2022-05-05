Alty и Генштаб ВСУ разработали мобильный трекер потерь российских захватчиков

Софтверная компания Alty при поддержке Генштаба Вооруженных Сил Украины разработала мобильное приложение под названием «Русский корабль иди нах@й» (далее — РКИН). Он содержит удобный виджет, который можно разместить на главном экране для мгновенного просмотра информации о потерях российских захватчиков в войне против Украины. Все данные, подтягиваемые виджетом, тщательно собираются специалистами Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины из проверенных источников.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

По сути, это мобильный аналог дашборда minusrus.com, разработанный специалистами креативного агентства Spiilka в начале войны.

Само приложение очень просто в использовании. На главный экран выводится информация о количестве потерь по отдельным категориям. Полукольца синего цвета демонстрируют соотношение обезвреженной ВСУ техники врага к количеству техники противника вблизи границ Украины, которая зафиксирована по состоянию на начало широкомасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года и потенциально остается на территории Украины (полукольца желтого цвета).

В приложении можно выбрать один из трех вариантов виджетов по размеру: маленький — показывает данные о потерях личного состава; средний — данные о потерях личного состава и крупной военной техники; большой — охватывает всю информацию о вражеских потерях с главного экрана

Среди дополнительных опций приложения РКИН есть карта актуальных уведомлений о воздушной тревоге в Украине, а также возможность перечислить средства в поддержку ВСУ через фонд Help Ukraine от monobank.

Сейчас РКИН доступен на платформе iOS — его уже можно скачать из App Store. Версия для Android ожидается позже.

Одним из последних проектов, в котором Alty приняла участие на волонтерской основе, является проект, помогающий спасать жизнь людей во время полномасштабной войны россии против Украины — TacticMedAid.